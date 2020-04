Educación deja en manos de las autonomías con cuantos suspensos los alumnos pasarán de curso

La repetición este curso académico será más excepcional de lo que venía ocurriendo hasta ahora. Se pretende que la práctica totalidad de los alumnos pasen de curso, pero ahora queda en manos de cada una de las autonomías decidir con cuantos suspensos los estudiantes titulan y pasan de curso, según se ha acordado hoy en la conferencia sectorial de Educación que ha reunido a la ministra del ramo, Isabel Celaá, con las comunidades autónomas. Esto no significa que vaya a haber un aprobado general.

A la vista de que los alumnos acabarán el curso con lagunas, los colegios podrán abrir en el mes de julio para la puesta en marcha de actividades lúdicas y de refuerzo durante el periodo estival, pero su asistencia será voluntaria. Las actividades no tendrán que estar promovidas necesariamente por el propio centro, sino por otras organizaciones y administraciones, aunque estén en contacto con él. El curso, no obstante, no se extenderá más allá del mes de junio, según se ha acordado en la Conferencia sectorial de Educación.

A la hora de poner la nota final del alumno, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en los dos primeros trimestres del curso y el tercero sólo contará si el resultado es positivo.

En el caso de la Comunidad de Madrid, al final de curso, junto con las calificaciones, se emitirá un informe individualizado para los alumnos que necesiten actividades de refuerzo durante el periodo estival, en caso de que fuese necesario.

Asimismo, a través de la Memoria Final del curso, los centros educativos realizarán un análisis exhaustivo de los resultados de la evaluación por áreas y cursos, en el que consten los contenidos propios que no se hayan podido impartir, por resultar especialmente complejos de interiorizar en la situación de enseñanza a distancia, y que sea imprescindibles retomar en el curso 2020/2021. Estas materias deberán ser incluidas en las programaciones del siguiente curso escolar.