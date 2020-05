«Va a ser difícil tener una vacuna que funcione antes del invierno»

Usted está muy implicado en la búsqueda de una vacuna frente al nuevo coronavirus. ¿Podría explicar, de manera sencilla, en qué consiste su trabajo?

-No es muy distinto del de otros centros académicos que buscan vacunas. Por nuestra línea de investigación previa hemos desarrollado varias plataformas vacunales contra otras enfermedades. Algunas de ellas se están usando ahora contra virus de la gripe, tanto en animales domésticos (gallinas, cerdos), como en humanos. Estamos investigando si esas plataformas vacunales, cuando se aplican al Covid-19, dan buenos resultados. De momento estamos comenzando ensayos en modelos animales.

-Hay cerca de un centenar de vacunas candidatas en desarrollo. En su opinión, ¿cuál/es presentan mejores expectativas?

-Es difícil de predecir: o funcionan casi todas o no funciona casi ninguna. Yo soy optimista y creo que muchas de ellas funcionarán, algunas mejor que otras, por lo que es importante es no parar en cuanto se consiga una, porque puede que las siguientes sean mejores.

-¿Cree que se llegará a tiempo con la/s vacuna/s del Covid-19 para evitar una nueva pandemia el invierno que viene?

-Creo que va ser muy difícil lograr tener una vacuna que sepamos con seguridad que funciona antes del invierno.

-¿Cuál sería la estrategia a seguir entonces? Porque, además, coincidiría con la temporada de gripe...

-Estar pendiente –mediante el uso robusto de diagnósticos de infección adecuados– de si sube el numero de contagios en algún momento y aplicar medidas de aislamiento, primero a los contagiados y a sus contactos y, si eso no logra frenar el ascenso de infecciones, volver a aplicar medidas de distanciamiento social.

-¿Qué grado de inmunidad se podría conseguir con ellas?

-También es difícil de predecir. Nos gustaría una vacuna que protegiera casi al 100% de los vacunados contra infección de un modo permanente. Lo mas normal es que consigamos una que proteja contra la enfermedad a un porcentaje y que disminuya la secreción del virus en los vacunados (el contagio). Eso ya seria un éxito, ya que mitigaría la enfermedad de un modo mas efectivo y económico que las medidas de confinamiento.

-Las personas que pasan la enfermedad ¿pueden tener menos riesgo y estar protegidas al generar anticuerpos frente al virus o no es así?

-No lo sabemos con seguridad, pero no se conoce ningún virus respiratorio cuya infección no de lugar a un grado de protección contra reinfección o enfermedad posterior, lo que no sabemos es cuánto es de grande el grado de protección adquirido por la inmunidad natural.

-¿Sería necesaria la revacunación cada temporada, como sucede con la gripe?

-De nuevo difícil de predecir, pero improbable. La gripe es el único virus que conocemos para el que se necesita revacunación cada año y es un virus muy peculiar, único y diferente de este coronavirus.

-Una se logre la vacuna otro reto que se plantea es la capacidad de producir las suficientes para toda la población, lo que en un primer momento será imposible. En su opinión, ¿cómo habría de gestionarse su reparto?

-Lo importante es proteger primero a los grupos de riesgo. Eso se consigue vacunado a los grupos de riesgo y a las personas que están en contacto con esos grupos de riesgo: sanitarios, médicos, cuidadores, personal hospitalario y de residencias de ancianos.

-¿Por qué cree que el SARS-CoV2 nos ha pillado tan desprevenidos? Es decir, En España estábamos viendo lo que pasaba en China y no se reaccionó a tiempo, pero es que Estados Unidos, teniendo ya el coronavirus en Europa, tampoco lo ha hecho...

-Por la falta de concienciación general de que esto podría ocurrir, y por echar la culpa a los países donde el virus empezó a causar mas problemas y no al virus. Esto por desgracia todavía sigue ocurriendo.