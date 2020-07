Así son las polémicas “fiestas Covid”: El primero que se infecte se lleva un premio

La irresponsabilidad y la estupidez parecen no tener límites como demuestra la última moda entre los jóvenes estadounidenses.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado en numerosas ocasiones que existen dudas sobre el grado de inmunidad generado por las personas que consiguen superar la Covid-19. A pesar de esto, son muchos los que piensan que la inmunidad puede ser vitalicia y, por lo tanto, protegería de cara a futuros rebrotes del virus. Bajo esta premisa, ha comenzado a extenderse por Estados Unidos las denominadas como “fiestas del coronavirus”.

Reuniones en las que se dan cita personas no infectadas que comparten espacio con un paciente positivo en Covid-19 con el objetivo de infectarse y generar inmunidad. Las autoridades ya alertaron en mayo de un aumento de casos en el condado de Walla Walla debido a este tipo de encuentros.

Ahora esta práctica se ha extendido por todo el país. Las últimas denuncias provienen de Tuscaloosa, en Alabama, donde las autoridades han denunciado que grupos de jóvenes estaban organizando fiestas a las que llevaban a personas que habían dado positivo por covid-19. Cada invitado ponía dinero para comprar un boleto de entrada a la fiesta. Luego, la persona que se infectara primero ganaba todo el dinero recaudado.

Los estudiantes en Tuscaloosa, Alabama, a quienes se les diagnosticó mediante PCR la enfermedad coronavirus Covid-19 asistieron a fiestas en la ciudad y sus alrededores como parte de un concurso inquietante para ver “quién puede contraer el virus primero”, afirmó un miembro del Consejo municipal según informa el medio ABC News.

Sonya McKinstry, concejala de la ciudad de Tuscaloosa, asegura que algunos estudiantes de la ciudad han estado organizando "fiestas COVID" como un juego para contagiarse intencionadamente. El coronavirus ha matado a más de 127.000 personas en los Estados Unidos.

McKinstry afirma que recientemente se enteró del comportamiento incomprensible de los jóvenes estudiantes e informó al Ayuntamiento de Tuscaloosa de las fiestas clandestinas que ocurrían en la ciudad. Los organizadores de estas “fiestas COVID” invitan deliberadamente a personas que están contagiadas con coronavirus Covid-19. “Ponen dinero en un bote e intentan contagiarse del Covid-19. Quien se contagie primero gana el bote. No tiene sentido”, dijo McKinstry. “Lo están haciendo intencionalmente. Me ponen furiosa porque no solo les afecta a ellos sino que pueden contagiar a sus padres y abuelos” afirma.

Las autoridades municipales no han detallado si tomarán medidas contra los involucrados, o a qué universidad pertenecen los jóvenes organizadores de estos eventos.

Los médicos locales también denunciaron que circulan vídeos de estas fiestas en redes sociales y alertaron de la curiosa reacción de los jóvenes que reclaman hacerse un test en los consultorios: “Cuando los estudiantes son llamados para informarles de sus resultados notamos que algunos estaban muy emocionados al ser positivos, mientras que otros se molestaban cuando se les decía que habían dado negativo en la prueba”.

Las autoridades sanitarias han recalcado ante el auge de estas “fiestas del coronavirus” que no existen pruebas concluyentes sobre el grado de inmunidad que se genera tras superar la enfermedad, por lo que consideran este tipo de actos como peligrosos y de alto riesgo.