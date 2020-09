No habrá suficientes vacunas contra el COVID-19 para volver a la normalidad hasta 2022, según la OMS

No habrá suficientes vacunas para la vuelta a la normalidad hasta 2022, ha señalado la directora científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, según South China Morning Post.

“La gente se está imaginando que en enero habrá vacunas para todo el mundo y las cosas comenzarán a volver a la normalidad. No es así como funciona”, recoge el medio.

El uso de las mascarillas generalizado y el distanciamiento social se extenderán hasta que la producción aumente y se alcance la meta de 2.000 millones de dosis a finales de 2021.

Swaminathan detalla que la mayoría de los resultados empezarán a desvelarse a principios de 2021, lo que retrasará el lanzamiento y distribución de la candidata hasta mediados de año. “Nuestra mejor evaluación [del lanzamiento de la vacuna] es a mediados de 2021, porque a principios de años es cuando comenzarán a verse los resultados de estos ensayos”, reconoce Swaminathan,

Sin embargo, algunos países como Estados Unidos, China e incluso España, han asegurado que para finales de 2020 habrá disponible una vacuna contra el nuevo coronavirus.

La OMS pide cautela: “Todos los ensayos que están en curso tienen un seguimiento de al menos 12 meses, si no más. Es el tiempo necesario para asegurar que no tienen un efecto adverso a largo plazo después de las primeras semanas”. No quieren que se emitan licencias de uso de vacunas de manera prematura. La ciencia tiene unos tiempos, subraya..

“Los reguladores nacionales tienen la autoridad para hacerlo en sus propios territorios”, sostiene la científica, pero aclara que, la aprobación de su uso de emergencia, podría revocarse de no cumplir con los requisitos, como mínimo, entre un 30% y 50% de efectividad.