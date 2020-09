Las UCIS empezarán a colapsar a partir del 29 de septiembre

El índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS) se ha convertido en uno de los mejores parámetros para medir el impacto real de la pandemia de Covid-19. Cuando se llenan, el sistema sanitario colapsa en su conjunto porque se queda sin capacidad para prestar asistencia de máxima eficacia a los contagiados cuya evolución se vuelve crítica. Esta situación conduce además a la medicina convencional a reconvertirse para ser una medicina de guerra, y a los centros sanitarios a transformarse en auténticos hospitales de campaña, volcados en minimizar todo lo posible los daños ocasionados por el virus.

También se empiezan entonces a aplicar los llamados triajes, métodos de selección aplicados por los profesionales sanitarios para escoger a qué pacientes hay que dar prioridad sobre los demás, con el fin de intentar salvar el mayor número de vidas posibles porque los recursos existentes no son suficientes. Todo esto es lo que ocurrió en la primera fase de la pandemia, principalmente durante el pico que se produjo entre la primera quincena de marzo y la segunda de abril. Ahora, existe un serio riesgo de que vuelva a suceder y los especialistas consutados por este periódico empiezan a poner fecha para que ocurra: a finales de este mes.

La evolución de los datos no puede ser peor. La expansión de coronavirus que arrancó en verano, una vez finalizado el estado de alarma, ha disparado las hospitalizaciones en España. Es cierto que muchos de los pacientes que acaban en urgencias o ingresados en una cama de agudos no llegan en tan malas condiciones como lo hacían durante la primera oleada de la pandemia. La carga viral parece ser menor. Pero también lo es que el crecimiento de la afluencia no se detiene y que, a este ritmo, los centros volverán a convertirse pronto en hospitales Covid-19, relegando de nuevo el tratamiento de otras patologías no urgentes a un segundo o tercer plano por la necesidad de volcar todos sus efectivos en la lucha contra la infección.

En total, 142.252 personas han precisado de un ingreso hospitalario en España desde que estalló esta crisis de Salud Pública, la mayor en cien años. El dato inquietante es que 2.357 de ellas lo han hecho en los últimos siete días, según las cifras del Ministerio de Sanidad. De ellos, 12.937 han necesitado atención en UCI u otros servicios análogos como los de reanimación –llamados REAS– o quirófanos habilitados para la atención de los infectados en estado muy grave. 160 lo hicieron en los últimos siete días.

El vertiginoso crecimiento de contagiados y del número de los que empeoran ha llevado a los especialistas consultados por LA RAZÓN a pronosticar cuándo se producirá el colapso. Algunos creen que todavía hay cierta esperanza porque se juega con algo de margen, pero un importante grupo de intensivistas y médicos de otras especialidades cifran como Día D a partir de la cual todo puede eclosionar otra vez la fecha del 29 de noviembre o la primera semana de octubre.

Dicho colapso arrancaría en algunas partes del país y a partir de esa fecha se extendería por el resto del territorio, de manera similar a lo ocurrido en la primera oleada. Las UCIS más golpeadas en un primer momento, según las mismas fuentes, serán las de Madrid. En concreto, las de los barrios y zonas periféricas de la capital lo harán previsiblemente antes y el resto después. También podrían quedar colapsadas en una primera fase las unidades de críticos de Murcia y de Canarias, al igual que las de La Rioja. Esta comunidad había sido puesta como ejemplo, curiosamente, por el alto número de rastreadores destinado a atajar la expansión del SARS-Cov-2. Las UCIS del resto del país irán colapsándose paulatinamente después.

La evolución del número de infectados en UCI ha sido disparada pese a las altas temperaturas, adelantándose en muchos meses a las previsiones iniciales de los expertos. En feudos como Madrid llegaron a vaciarse por completo a principios de junio. El pasado 1 de septiembre, sus hospitales contabilizaban ya 206 enfermos críticos de Covid-19, y el día 15 de este mes, la cifra se elevaba hasta los 333 sólo en los hospitales públicos y concertados.

A ellos hay que sumarles los pacientes aquejados de otras patologías. Se trata de una subida que va en consonancia con el alza de las hospitalizaciones en camas de agudos, protagonizadas por enfermos menos graves. En estos momentos, 14.208 enfermos ocupan una cama de hospital, 2.850 de ellos con Covid-19. Antes del estallido de la pandemia, Madrid contaba con alrededor de 600 camas de UCI, pero la necesidad de prestar atención a cada vez más enfermos llevó a las autoridades sanitarias de la región, como también hicieron las de otras autonomías, a habilitar nuevos espacios y dispositivos ultraespecializados de asistencia a enfermos críticos, hasta elevar de forma transitoria la cifra hasta cerca de 2.000.

En estos momentos, la comunidad cuenta con 936 camas de UCI aptas para ser utilizadas, aunque su número podría ampliarse hasta esa cifra en 24 horas en virtud del plan de elasticidad que trazó la Consejería de Sanidad junto con sus hospitales. Dicho plan ya está activado por la evolución que sigue la pandemia.