¿Cuánto pesa el hielo? El peligro mortal de la nieve en las cornisas

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos de las zonas afectadas por la borrasca Filomena que no salgan de sus casas si no es necesario para evitar accidentes. Hay que tener cuidado con las caídas y los resbalones por el mal estado del suelo, pero no son nada comparado con el peligro que suponen las ramas de los árboles y las cornisas de los edificios. El desprendimiento de la nieve y el hielo acumulados puede ser mortal si cae sobre una persona.

Una superficie de un metro cuadrado con 10 centímetros de grosor tiene un peso aproximado de 100 kilos, el equivalente a 28 ladrillos, según explicó la meteoróloga Isabel Zubiaurre en ‘Más Vale Tarde’, de ‘laSexta’. Una caída de ese peso sobre nuestra cabeza puede ocasionar algunas lesiones graves, pero el auténtico peligro viene cuando se le suma la altura y la velocidad a la que cae.

Las consecuencias pueden ser fatales si esa misma placa de hielo cae sobre nosotros desde, por ejemplo, el tejado de un aparcamiento. A esa altura “es como si nos cayese encima un orangután”, explicó la experta en información meteorológica en el programa de Mamen Mendizábal.

Es importante que no camine cerca de edificios y árboles porque la caída del hielo desde más altura es crítica. En el caso de un desprendimiento desde el tejado de un chalet, de unos 5 metros de altura, el peso de la placa de hielo sobre nuestra cabeza sería equivalente al de un toro de lidia. Si se trata de un edificio más alto, de unas cinco plantas, el peso sería como el de un oso polar.