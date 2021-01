Sanidad alerta del peligro de este ketchup y ordena su retirada del mercado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una advertencia para las personas alérgicas o intolerantes a la mostaza por la presencia de este ingrediente no declarado en el ketchup con azúcar de caña de la marca Danival, de origen francés. Las Autoridades Sanitarias de Bélgica han notificado de este problema, que afecta al lote E087, con fecha de caducidad del 27 de marzo de 2022.

El fabricante ya ha iniciado el proceso de retirada del mercado del producto afectado, pero la Aesan recomienda a aquellas personas con alergia a la mostaza que pudieran tener el producto en sus casas que se abstengan de consumirlo. No obstante, el producto no representa ningún riesgo para las personas que no sean intolerantes a este ingrediente.

La agencia ya ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

¿Qué es una alergia alimentaria?

La Aesan considera alergia alimentaria la reacción adversa del sistema inmune a un determinado alimento cuando la persona sensible entra en contacto con él o con otro alimento que lo contenga, ya sea al ingerirlo, al tocarlo u olerlo.

La presencia de mostaza entre los ingredientes debe indicarse de forma específica y claramente visible, explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como sucede con cualquiera de los otros 14 principales alérgenos en alimentos:

- Gluten.

- Crustáceos.

- Huevos.

- Pescado.

- Cacahuetes.

- Soja.

- Leche y lactosa.

- Frutos de cáscara.

- Semillas de sésamo.

- Apio.

- Dióxido de azufre y sulfitos.

- Mostaza.

- Altramuces.

- Moluscos.