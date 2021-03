Sanidad detecta ya 13 brotes originados en España de las variantes de Brasil, Sudáfrica y California

Las nuevas variantes del virus causante de la Covid-19 siguen aumentando su presencia en España. La británica, dominante en Reino Unido, Irlanda e Israel, muestra en nuestro país “un aumento rápido de su distribución en las últimas semanas”, y la sudafricana, posiblemente aún más peligrosa por su capacidad para escapar a la respuesta inmune adquirida tras infección natural o generada por algunas vacunas, ha provocado ya 55 casos.

Lo más inquietante es que de los ocho brotes detectados hasta la fecha de esta mutación, conocida técnicamente como B.1.351, en seis y un caso esporádico no se ha podido comprobar vínculo conocido con los países más afectados, que son Sudáfrica, Botswana y otros estados del cono sur brasileño. Cuatro de esos brotes han sido además detectados en un mismo municipio. Así lo notifica el Ministerio de Sanidad en la última actualización de su informe sobre la situación epidemiológica de las nuevas variantes, en el que no detalla de qué municipio se trata.

El documento, elaborado por la Dirección General de Salud Pública, también se detiene en la mutación brasileña, llamada P.1, que también muestra un posible escape a la respuesta inmune. Hasta la fecha, en España se han detectado dos casos aislados y tres brotes, con un total de 15 casos. “En un caso esporádico y dos brotes con 13 casos en total no ha podido establecerse vínculo epidemiológico con Brasil. Uno de los casos incluido dentro de estos brotes es un caso de reinfección probable”, subraya. ¿Hay transmisión comunitaria de estas variantes y, por tanto, no importada? No lo explicita el informe pero los datos que incluye apuntan a ello, lo que dispara el riesgo en nuestro país. Sanidad explica en su estudio que la variante británica se caracteriza por un aumento de la transmisibilidad y un posible incremento de la letalidad, aunque un escaso efecto sobre la inmunidad, especificando, no obstante, que provoca una “ligera reducción de efectividad vacunal”. Con respecto a la sudafricana, destaca de ella un “probable aumento de la transmisibilidad, reducción de neutralización de sueros mono y policlonales y una reducción de efectividad vacunal entre moderada y alta”. Sobre la brasileña, subraya que la transmisibilidad y escape a la respuesta inmune se encuentran en estudio, y da por hecha una “reducción de títulos de anticuerpos neutralizantes en sueros de vacunados”.

El documento también enumera la situación con respecto a otras variantes que han irrumpido recientemente. Una de ellas es la llamada P.2, detectada en Río de Janeiro, Brasil. De ella se han detectado dos casos esporádicos en viajeros procedentes de Brasil, ambos confirmados mediante secuenciación. “Por otra parte, se ha detectado un brote familiar con tres casos positivos, de los cuales uno confirmado por secuenciación) y un brote hospitalario con 9 casos (todos confirmados por secuenciación) sin vínculos conocidos con Brasil. De la variante nigeriana, de la que se han detectado casos en varios estados europeos relacionados con el país africano, Sanidad resalta que en enero de 2021 se detecto un caso por secuenciación, aunque apunta que “no se tienen datos epidemiológicos de este caso”. También hay presencia en España de la variante B.1.429, la californiana. Se caracteriza por su “mayor transmisibilidad y leve a moderada disminución de la capacidad de neutralización (sueros de pacientes convalecientes y de vacunados). De ella “se han detectado 25 casos (seis de ellos por secuenciación). Se trata de tres casos esporádicos y tres brotes en una misma comunidad autónoma (con un total de 22 casos implicados)”. Sanidad destaca que “en ninguno de los casos se han identificado antecedentes de viaje”. El informe cita también una variante, la C-16, que muestra expansión geográfica en Portugal desde noviembre y que presenta mutaciones compatibles con reducción de la capacidad de neutralización. De ella dice que “se ha detectado un caso por secuenciación”, aunque precisa que “no se tienen datos epidemiológicos de este caso”.