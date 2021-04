Y la compra de 30 millones de dosis queda en el aire

La Comisión Europea no está dispuesta a dar más palos de ciego en su lucha contra la covid-19. Por eso, de cara al año que viene, no contratará más vacunas ni de AstraZeneca, ni de Janssen, ni de cualquier otra fabricada a partir de vectores virales, como la rusa Sputnik, por los posibles vínculos con los casos de trombos. No obstante, ha avisado de que respetará lo contratado para este 2021.

La Comisión Europea ha comprado para este año más de 1.800 millones de vacunas. De ellas, 300 millones son de AstraZeneca y 200 millones de Janssen. De estos laboratorios, España ha adquirido hasta septiembre 12,2 millones de dosis y 17,5 millones, respectivamente, y todavía no se sabe si el Ejecutivo de Pedro Sánchez participará en la compra de las partidas adicionales. El contrato de la UE con AstraZeneca estipula el envío de 300 millones de dosis, más otros 100 millones adicionales. De estos 100 suplementarios, a España le correspondería por población un 10%, es decir 10 millones de dosis. Con Janssen ocurre lo mismo. Europa pactó la compra de 200 millones más otros 200 adicionales. De estos, 20 millones de dosis corresponderían a nuestro país. En total, la adquisición de 30 millones de vacunas está en el aire.

Pero, pese a los continuos palos en las ruedas en la campaña de vacunación, Sánchez prometió de nuevo que se cumplirá el objetivo de tener el 70% de la población vacunada en agosto. Incluso sin contar con los viales de AstraZeneca y Janssen.

A lo largo de este tercer trimestre la Unión Europea distribuirá 360 millones de vacunas de los cuatro laboratorios que cuentan con la autorización de la EMA. En concreto, la UE tiene previsto la llegada de 200 millones de vacunas de BioNTech-Pfizer, 70 millones de AstraZeneca (frente a los 180 prometidos), 55 millones de Johnson & Johnson y 35 millones de Moderna. De esa cantidad, aproximadamente el 10% es para España.

Así, se espera que nuestro país reciba: 20 millones de Pfizer, 7 millones de AstraZeneca, 5,5 de Janssen y 3,5 de Moderna.

Para curarse en salud, tras los continuos fiascos con los preparados desarrollados por Oxford y Johnson&Johnson, ayer la Comisión Europea pactó con Pfizer el adelanto de 50 millones de dosis que estaban previstas para el cuarto trimestre. De ellos, por volumen de población, 5 millones corresponderían a España.

Y a nuestro país llegaron ayer las primeras 146.000 dosis de Janssen, pero permanecerán en los almacenes centrales de la compañía a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se pronuncie sobre su uso.

La propia Janssen ha recomendado conservar las vacunas de cada país y no utilizarlas hasta que el comité de seguridad de la EMA (denominado PRAC) emita sus recomendaciones finales sobre ella, que se prevé para la próxima semana como pronto.

Este organismo señaló ayer que aunque su investigación de los casos inusuales de coagulación sanguínea sigue en marcha, «mantiene la opinión» de que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos.

La primera entrega a España ha sido de 146.000 dosis y para todo el mes de abril la remesa total ascendía a 300.000 hasta alcanzar los 5,5 millones hasta junio.