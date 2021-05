¿Qué comunidades levantarán el toque de queda tras el fin del estado de alarma?

A cuatro días de que finalice el estado de alarma y a la espera de que el Consejo Interterritorial de Salud dé este miércoles pautas a las comunidades para diseñar sus planes hacia la normalidad, Cataluña, Andalucía y Castilla y León ya han anunciado que no mantendrán el toque de queda nocturno tras el 9M.

Otras autonomías como Navarra, Castilla-La Mancha o Baleares sí plantean mantener el actual toque de queda, también la Comunidad Valenciana que, en su caso, estudia una limitación horaria más reducida.

Mientras, el País Vasco ultima un decreto, cuyo contenido no ha desvelado, pero que podría tener un horizonte de aplicación de cuatro o seis semanas. Urkullu no ha querido aventurar nada de su contenido y ha dicho que hasta el viernes continuarán en un proceso de “análisis permanente” tanto de la evolución de la pandemia como de las restricciones que planteen otras comunidades. No obstante, la Fiscalía Superior del País Vasco ha expresado este miércoles su rechazo a la posibilidad de que País Vasco mantenga el cierre perimetral y el toque de queda nocturno tras el 9M. En su informe la Fiscalía considera que no es posible limitar derechos constitucionales como la libre circulación sin la cobertura del estado de alarma.

También el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) se ha pronunciado hoy a una petición del Govern sobre varias medidas sanitarias, entre ellas el mantenimiento del toque de queda. Para el TSJIB son “inadmisibles” estas peticiones porque no estaban aprobadas en Consell de Govern cuando se hizo la consulta, por lo que no se cumple el requisito previsto en la norma procesal. A esta respuesta, el Govern ha contestado con la convocatoria de un Consell extraordinario para aprobar de urgencia el toque de queda y que el TSJIB se pronuncie al respecto.

En la Generalitat catalana, el Govern ya ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la propuesta de restricciones por la covid-19 para la semana que viene, para que valide aquellos aspectos que afecten a derechos fundamentales. Si bien el Govern ha dejado claro que no habrá toque de queda nocturno, sí se seguirán limitando las reuniones a un máximo de seis personas.

En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado que no habrá cierre perimetral ni toque de queda en su comunidad, pero lo ha achacado a la “negligencia” del Gobierno central con las autonomías. Fernández Mañueco ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ya dejó claro, el pasado mes de octubre, que estas decisiones deben ser reguladas por ley orgánica “y no hay ninguna ley orgánica en este sentido”.

También la estrategia de la Junta de Andalucía contempla que no haya toque de queda a partir del 9 de mayo, además de una apertura gradual de la actividad comercial en dos fases y el cierre de municipios con alta incidencia bajo autorización judicial.

Desde Galicia, el presidente Alberto Núñez Feijóo ha dicho estar a la espera de que el Consejo Interterritorial arroje alguna luz sobre la situación que se crea tras el levantamiento del estado de alarma y ha precisado que en su comunidad el comité clínico se reúne este jueves y, en función de la situación jurídica, adoptará aquellas decisiones que “el ordenamiento jurídico ampara”. Por tanto, ha avanzado que probablemente habrá mayor amplitud de horarios en la hostelería porque “la situación epidemiológica lo permite”.

La Comunidad de Madrid está estudiando un decreto y no ha tomado, de momento, ninguna decisión sobre qué hacer respecto al toque de queda, según ha informado la consejería de Sanidad.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es partidario de mantener la limitación de movilidad nocturna y esta tarde solicitará en la Interterritorial un “paraguas constitucional” que permita seguir tendiendo un equilibrio prudente para que la desescalada sea ordenada.

En la misma línea de “desescalada prudente y progresiva” se ha manifestado la Comunidad Valenciana. Su presidente Ximo Puig pedirá al Tribunal Superior de Justicia mantener un toque de queda más reducido, si bien la decisión no la tomará hasta finales de semana con las directrices que este miércoles marque el Consejo Interterritorial. Efe