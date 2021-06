Simón, sobre el fin de las mascarillas en exteriores: “En julio, o incluso antes”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado hoy al ser preguntado sobre la posible relajación en el uso de las mascarillas en exteriores debido a la buena evolución de la pandemia que podría ser “en julio, o incluso antes, puede ser una buena fecha”. No obstante, considera que aún habrá algunos ámbitos en los que será muy difícil prescindir de ellas “hasta que no haya un gran porcentaje de la población vacunada”.

El epidemiólogo ha recordado que para suavizar su uso es necesario “modificar una ley, y esto lleva su tiempo”.

Sobre la evolución de la epidemia ha indicado que el descenso de la incidencia es “lento, pero sigue manteniéndose de forma estable”. Simón ha destacado que hay una “variabilidad importante” no solo entre comunidades autónomas, “sino también en los grupos de edad debido al impacto de la vacunación en aquellos grupos que ya están vacunados”. En este momento España tiene una incidencia acumulada a 14 días de 115 casos por 100.000 habitantes, dos puntos menos que la registrada el pasado viernes.

El director del CCAES sostiene que la incidencia “aún no es muy baja”, pero sí ha destacado que en los grupos de mayores de 60 años ha descendido “mucho más” que en grupos más jóvenes (en la población que va de los 15 a los 45 años). Por ese motivo ha insistido en la importancia de que seguir utilizando las medidas para controlar la transmisión en este grupo de población “hasta que aumente la vacunación”.

El experto ha celebrado que la ocupación en unidad de cuidados intensivos (UCI) “va descendiendo, quizá más que en las semanas previas”. La tasa de hospitalización convencional es del 3,3%, y de ocupación en unidades de críticos del 11,8%: “Son datos que muestran una buena evolución pero con diferencias entre comunidades autónomas. Algunas están aún por encima del 25% de ocupación de UCI y por encima del 6% en hospitalización general. Pero hay una tendencia estable hacia el descenso en las UCI”, ha declarado. Además, ha aclarado que las regiones con una mayor ocupación en este servicio en general tienen una mayor capacidad hospitalaria.

La Audiencia Nacional acepta las medidas cautelares de Madrid

Al ser preguntado sobre la aceptación por la Audiencia Nacional de las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en relación a las nuevas medidas de control de la pandemia aprobadas por el Consejo Interterritorial de la semana pasada, acordando su suspensión en la región, ha declarado que el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos buscarán “alternativas lo más consensuadas posibles” para poder sustituir las medidas que no se puedan aplicar por “motivos judiciales”.

Simón ha indicado que Sanidad “y las partes más técnicas” han intentado mantener “una posición negociadora”, de “mayor consenso a la hora de implementar y proponer medidas”. “Ya ha habido situaciones parecidas en el pasado”, ha recordado.

Además, ha aclarado que si las medidas que se proponen y “se han acordado no se pueden aplicar por motivos judiciales” se buscarán otras “más consensuadas para poder sustitutiva”, en este caso sostiene que “los riesgos no serán demasiados”. Por último, ha destacado la importancia de “evitar judicializar” el “control de la pandemia”.

Polémica con los periodistas

Fernando Simón se ha referido también a la polémica surgida la semana pasada, cuando arremetió contra los periodistas, al asegurar que el asunto de las segundas dosis se ha utilizado de muchas maneras. El experto señaló entonces que la inmunización en los grupos menores de 60 años con AstraZeneca se había utilizado “por parte de los grupos políticos, de los lobbies que tienen intereses en un lado y en otro, por los medios de comunicación”. Y los medios de comunicación “pueden tener o no una posición editorial determinada, pueden tener un interés u otro, pueden incluso tener patrocinadores determinados”, señaló. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darías, tuvo que instar al asesor científico del Gobierno a que diera una explicación sobre estas acusaciones: «En todo caso, será él el que lo tendrá que explicar... Creo que se explicará y espero que se explique bien», dijo la ministra.

NSimón ha señalado hoy durante la rueda de prensa que “en ningún momento me referí a los periodistas. Hablé de los políticos, de ciertos grupos... Creo que hablé de forma muy general, no había nadie que tuviera que darse por ofendido, no es mi intención criticar la labor de los de los medios de comunicación durante la pandemia”, ha dicho. “Espero que mis disculpas sirvan”, ha concluido.