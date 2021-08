10:23 h Internistas desarrollan un modelo que predice el riesgo de COVID-19 grave con variables clínicas sencillas Una nueva investigación basada en datos del Registro SEMI-Covid-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha permitido desarrollar y validar un modelo pronóstico denominado ‘PRIORITY’, útil para predecir el riesgo de Covid-19 grave en pacientes hospitalizados a partir de variables clínicas de fácil obtención en el momento del diagnóstico inicial de la infección por SARS-CoV-2. Los resultados de este trabajo, cuyos 25 autores son médicos internistas e investigadores de la SEMI, acaban de ser publicados en la revista científica de alto impacto ‘Clinical Microbiology and Infection’, bajo el título ‘Predicting critical illness on initial diagnosis of Covid-19 based on easily-obtained clinical variables: development and validation of the ‘PRIORITY’ model’. Para desarrollar el modelo predictivo se analizaron datos de 10.433 pacientes hospitalizados en 132 centros de España entre el 23 de marzo y el 21 de mayo de 2020. Para la cohorte de desarrollo se seleccionaron hospitales de referencia terciarios y se analizaron datos de 7.850 pacientes, con una edad media de 65,8 años y un 57,2 por ciento de varones. La cohorte de validación incluyó datos de 2.583 pacientes de hospitales con menor tamaño, cuya edad media fue 69,5 años y un 54,8 por ciento eran varones. Dicho modelo incluyó información referente a edad, dependencia, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, disnea, taquipnea, confusión, presión arterial sistólica y saturación igual a 93 por ciento basal o requerimiento de oxígeno suplementario previo a la evaluación. De los pacientes incluidos en la cohorte de desarrollo, el 25,1 por ciento presentó Covid-19 grave (8,3 por ciento ingresaron en UCI y 20,4 por ciento fallecieron). Por su parte, un 27,0 por ciento de los pacientes de la cohorte de validación presentó enfermedad crítica (7,7 por ciento ingresaron en UCI y 23,0 por ciento fallecieron). El modelo ‘PRIORITY’ mostró una buena capacidad para identificar la enfermedad crítica por Covid-19 tanto en la cohorte de desarrollo como de validación, con áreas bajo la curva ROC de 0,823 y 0,794 respectivamente.

09:16 h La COVID-19 no está relacionada con un aumento de los nacimientos prematuros ni de los mortinatos Un nuevo estudio puede aliviar las preocupaciones sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el embarazo, ya que los investigadores no han encontrado ningún aumento en los nacimientos prematuros o mortinatos durante el primer año de la pandemia. El amplio estudio sobre más de 2,4 millones de nacimientos en Ontario se publica en el ‘Canadian Medical Association Journal’ (CMAJ). Las infecciones, la inflamación, el estrés, los trastornos médicos o inducidos por el embarazo, la predisposición genética y los factores ambientales pueden contribuir a la mortinatalidad y al parto prematuro, aunque en muchos casos la causa sigue siendo desconocida. Durante la pandemia surgieron algunos informes que indicaban que las tasas de nacimientos prematuros disminuyeron en países como los Países Bajos, Irlanda y los Estados Unidos, mientras que el Reino Unido, Italia, la India y otros países informaron de un aumento de los nacimientos de niños muertos y de cierta variabilidad en las tasas de nacimientos prematuros. Sin embargo, la mayoría de los estudios eran pequeños. Los investigadores analizaron los nacimientos en Ontario durante un período de 18 años y compararon las tendencias en el período prepandémico (2002-2019) con el período pandémico (enero a diciembre de 2020).

08:51 h Las personas mayores que pasaron la covid y se vacunaron están más protegidas Las personas mayores de 65 años que han pasado la covid tienen niveles de anticuerpos protectores altos a los tres meses de recibir la vacuna, a diferencia de los que no pasaron la enfermedad, según un estudio de IrsiCaixa y la Atención Primaria Metropolitana Norte del Institut Català de la Salut (ICS). El estudio, difundido este martes, apunta que los niveles de anticuerpos neutralizantes -con efecto protector– de ese grupo de mayores son altos, en comparación con los vacunados que no han pasado la enfermedad. El equipo investigador ha observado que las personas mayores vacunadas y que previamente habían pasado la infección, aunque tengan una respuesta inmunitaria menos eficaz, alcanzan unos niveles de anticuerpos similares a los de la gente más joven. Los investigadores entienden que, con estos datos, podría ser necesario un replanteamiento de la estrategia de vacunación de las personas mayores que no han pasado la covid-19 para conseguir reforzar su respuesta protectora.

Si eran sobradamente conocidos eventuales efectos adversos a la vacuna frente a la covid como dolor local en el brazo, jaqueca o fiebre en las primeras horas tras su administración, hasta mayo pasado no empezaron a considerarse seriamente ciertas alteraciones menstruales en las mujeres en edad fértil, como apunta el doctor Javier Sancho, especialista del Servicio de Ginecología del hospital general Universitario Ramón y Cajal.

«Es cierto que esto último –explica– no constaba en la ficha técnica entre los posibles efectos secundarios de las vacunas, de todas y cada una de las que se están aplicando en España, y empezó a observarse tímidamente en febrero de este año y de forma palmaria en mayo, cuando numerosas mujeres afectadas lo hablaban entre sí y con sus médicos. Es un fenómeno relativamente reciente que se está estudiando para obtener resultados más concluyentes».

Madrid ya planteó hace un año implantar el certificado covid (un documento que constate que una persona cuenta con la pauta completa de vacunación o una prueba PCR negativa). Entonces generó una enorme polémica. Ahora es necesario para viajar por Europa y se ha convertido en un mecanismo para controlar la entrada en interiores. De hecho, Galicia, Cantabria y Canarias ya lo exigen para acceder a bares y restaurantes y Andalucía lo hará para el ocio nocturno desde el día 5.

Madrid, que ha reivindicado la paternidad de la medida, no la ha aplicado aún, pero tampoco descarta hacerlo. «Lo propusimos el verano pasado y hubo un “incendio”, pero habría que empezar a estudiar qué personas, teniendo una prueba negativa y, sobre todo, aquellas que ya vacunadas empiezan a tener una cierta vida normal», dijo ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Telecinco. ¿Cuándo podría ocurrir esto? «En cuanto pasemos de un porcentaje de vacunados al que todavía no hemos llegado habrá que estudiarlo nuevamente. Creemos que no sería tanto para decir quién no puede entrar como para decir quién sí puede hacerlo. Si un local tiene una restricción del 50%, las personas que ya están vacunadas no deberían entrar dentro de ese 50%», añadió Díaz Ayuso. Aunque también matizó que «todo esto tenemos que verlo con cautela, porque no queremos dar palos de ciego». Y es que la presidenta madrileña es más partidaria de que esta medida se aplique más bien a nivel nacional de tal manera que los ciudadanos «tengan los mismos derechos de acceso a lugares públicos vivan en León o Guadalajara».

La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, ha declarado esta tarde acerca de la evolución de la pandemia que “estamos viendo desde la semana pasada que la incidencia acumulada global se está estabilizando, pero se está produciendo un número muy alto de casos nuevos”. Así, ha informado de unos 55.000 casos más de Covid-19 en España desde el viernes, de los que 5.112 se han detectado en las últimas 24 horas.

Los casos por 100.000 habitantes en 14 días están en 673,5 (lo que es una cifra ligeramente inferior a la registrada a finales de la semana pasada, que fue de 687), mientras que la de 7 días está en 291 (lo que supone el 43% de la incidencia acumulada a 14 días, lo que es un dato positivo). Según Sierra, estas cifras indican que a nivel nacional la incidencia tiende a “estabilizarse”, o incluso que está en “ligero descenso”, pero eso “no quiere decir que la situación sea buena” en España. Las diferencias entre comunidades autónomas siguen siendo elevadas, en siete de ellas “la incidencia supera los 700 casos”.