Madrid estudia implantar el certificado covid

Madrid ya planteó hace un año implantar el certificado covid (un documento que constate que una persona cuenta con la pauta completa de vacunación o una prueba PCR negativa). Entonces generó una enorme polémica. Ahora es necesario para viajar por Europa y se ha convertido en un mecanismo para controlar la entrada en interiores. De hecho, Galicia, Cantabria y Canarias ya lo exigen para acceder a bares y restaurantes y Andalucía lo hará para el ocio nocturno desde el día 5.

Madrid, que ha reivindicado la paternidad de la medida, no la ha aplicado aún, pero tampoco descarta hacerlo. «Lo propusimos el verano pasado y hubo un “incendio”, pero habría que empezar a estudiar qué personas, teniendo una prueba negativa y, sobre todo, aquellas que ya vacunadas empiezan a tener una cierta vida normal», dijo ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Telecinco. ¿Cuándo podría ocurrir esto? «En cuanto pasemos de un porcentaje de vacunados al que todavía no hemos llegado habrá que estudiarlo nuevamente. Creemos que no sería tanto para decir quién no puede entrar como para decir quién sí puede hacerlo. Si un local tiene una restricción del 50%, las personas que ya están vacunadas no deberían entrar dentro de ese 50%», añadió Díaz Ayuso. Aunque también matizó que «todo esto tenemos que verlo con cautela, porque no queremos dar palos de ciego». Y es que la presidenta madrileña es más partidaria de que esta medida se aplique más bien a nivel nacional de tal manera que los ciudadanos «tengan los mismos derechos de acceso a lugares públicos vivan en León o Guadalajara».

De momento, Madrid ha suministrado ya el 98 por ciento de las vacunas de las que dispone. El 80% de los madrileños cuenta ya con la primera dosis y el 60% tiene la pauta completa. Pero Madrid quiere más vacunas porque la Comunidad asegura que dispone de más capacidad para inyectar dosis. De momento, ayer amplió a jóvenes de 16 y 17 años la autocita para recibir la vacuna de Moderna después de que lo haya permitido la Agencia Europea del Medicamento. Ayer se autocitaron cerca de 5.500 jóvenes de esas edades.

«Seguimos pidiendo autovacunas y estamos obligados a ser antipáticos en esto porque cada noticia de compra de vacunas es buena, pero en una Comunidad autónoma con casi siete millones de habitantes toda remesa se queda corta y tenemos que acelerar la vacunación porque llega la vuelta al coles», subrayó Ayuso.

Vacunas: “Solo puedo pedir más”

¿Pero por qué no llegan más vacunas a Madrid? «Lo desconozco. Puede que el Gobierno central haya comprado de menos o se haya negociado de otra manera, pero lo único que puedo hacer es pedir más. Y no solo para nosotros, también para otras. Quiero que quede muy claro que somos una comunidad autónoma que piensa en país. Me importa que las vacunas lleguen a La Coruña, Cádiz o Fuenlabrada. No sé cómo está siendo el reparto, pero siguen faltando».

Lo que por ahora no se contempla es implantar más restricciones u otras medidas diferentes a las ya existentes. Y eso que la misma presidenta regional admitió que el ocio nocturno ha sido el más castigado por la pandemia.

Ayuso cree que su política de semiapertura ha funcionado y ha permitido seguir a los madrileños una vida más o menos normalizada, algo que ha repercutido incluso en su salud. La presidenta regional apoya esta decisión amparándose en la idea de que ya se aprecia cómo se doblega la curva de contagios de la octava ola. «Ya estamos viendo el descenso del pico. Durante dos días hemos visto cómo la incidencia acumulada ha empezado a bajar y esperamos que lo haga las próximas semanas mucho más. La incidencia hospitalaria es mucho más retardada y también esperamos que en las próximas semanas baje». Y es que la presidenta regional cree que estar cambiando continuamente las medias lo único que consigue es confundir. «Hemos puesto en marcha campañas de sensibilización y vamos a mantenerlo todo tal cual porque nos está funcionando. Es mejor insistir en las que ya conocemos y conjugar todos los intereses, la vida lo primero», añadió.

La curva se doblega

Los datos comunicados ayer por Sanidad constatan esta tendencia a la baja en el número de contagios. Ayer se notificaron 978 nuevos contagios, frente a los 1.594 del día anterior y los 1.283 de hace una semana, además de cinco fallecidos en hospitales y uno en domicilio, mientras que sigue subiendo la presión hospitalaria con 1.464 pacientes en planta (85 más que ayer) y 262 en UCI, quince más que el domingo, informa Efe. Del total de nuevos positivos, 978 corresponden a las últimas 24 horas, según el último informe de Sanidad. El documento recoge 17.305 decesos en los hospitales, a los que hay que sumar 5.069 en centros sociosanitarios, 1.383 en domicilios y 30 en otros lugares.