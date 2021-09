Las sobrecogedoras imágenes de los destrozos en La Palma, a vista de dron

Después de cinco días en erupción, la lava que emana del volcán de ‘Cumbre Vieja’, ha cubierto un total de 166 hectáreas y ha destruido 350 edificaciones. La zona afectada es de acceso restringido, pero un particular ha conseguido registrar con su dron imágenes aéreas de los destrozos que está causando la lava a su paso. Sin embargo, según explica el mismo, la policía ha acabado requisando el aparato de filmación. “No entienden que es para ayudar en esta desgracia. Según me dicen, la persona que quiera saber sobre la situación de su vivienda debe consultar los medios oficiales. He subido los vídeos que tenía en la caché por ello tienen una resolución tan mala. No sé si podré recuperar el dron “, ha escrito.