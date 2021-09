“No te lo creas”: la Policía alerta sobre un nuevo timo con Mercadona

Tecnología

La Policía Nacional ha alertado en los últimos días de una nueva estafa en la que los delincuentes utilizan el nombre de Mercadona para tratar de timar a los usuarios.

Según el cuerpo policial, se trata de un correo electrónico encabezado por la frase “¡Has sido seleccionado! que busca que los incautos entren en los enlaces que facilitan haciéndoles creer que han ganado un falso premio. Los estafadores indican que las personas que reciban el mensaje recibirán productos gratuitos de la conocida cadena de supermercados.

La realidad es que los delincuentes buscan recolectar datos personales y bancarios de los usuarios que han caído en la trampa. En un tuit, el cuerpo policial avisa de que quien lo envía “no es Mercadona”, aconsejando que no hay que creerse ese tipo de mensajes. “Y si tienes dudas contrasta siempre con la web oficial. No piques”, advierten.

Claro, claro... Tú, que no has participado en ningún concurso, has sido misteriosamente seleccionado para recibir productos gratuitos 🤔🤨



❌¡NO TE LO CREAS!❌ No es @mercadona



Y si tienes dudas contrasta siempre con la web oficial#NoPiques pic.twitter.com/ofORKR4igF — Policía Nacional (@policia) September 21, 2021

“Tú, que no has participado en ningún concurso, has sido misteriosamente seleccionado para recibir productos gratuitos”, plantea el aviso. Así, si no has participado en ningún concerso o sorteo y aún así ganas algo, lo primero es desconfiar.

En este timo, para acceder al premio se tiene que jugar a un juego para el que se tienen una serie de intentos, según reza el mensaje que se recibe, que “dan acceso a productos gratuitos y otros beneficios”. Tras el juego se obliga a rellenar un formulario en el que se piden datos personales y bancarios para uso fraudulento, sin recibir ningún premio.

El uso de la marca Mercadona es recurrente en este tipo de estafas. En su página web, la cadena de supermercados recuerda que no hace promociones de estas características: “No organizamos ningún tipo de promoción y/o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo. Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización. Te recomendamos que no facilites tus datos bancarios y/o de tarjeta bancaria, ni ningún control otro dato personal, ni realices ningún pago”.