¿Qué es la tefrita, el material encontrado en el magma de La Palma?

Los datos obtenidos por los científicos que trabajan en el seguimiento de la erupción La Palma han confirmado la presencia de grandes cantidades de tefrita en el magma del volcán. Este material es una roca ígnea volcánica que posee un color gris de tonalidad oscura y que está compuesta por titanoaugita, feldespatoides y plagioclasa rica en calcio.

El geólogo y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Mangas, explicó en la Televisión Canaria que las investigaciones han revelado la composición del magma que está saliendo a la superficie: un magma tefrítico.

José Mangas señaló que eso significa que no está saliendo un magma primario del manto, es decir, no es la fusión parcial del manto que está debajo de La Palma la que está saliendo a la superficie. El geólogo apuntó que ese magma lleva debajo de la isla miles de años evolucionando en una cámara en la parte alta del manto superior y un poco de corteza oceánica, por lo que se trataría de un “magma hijo” y no un “magma padre o madre”, que tiene composiciones basálticas.

Asimismo apuntó que las últimas erupciones históricas de La Palma también han sido tefríticas (San Juan, Teneguía, El Charco, etcétera). Luego, en los últimos 300 años los magmas que han salido por La Palma están más fríos y son más ricos en silíceo, sodio y potasio.