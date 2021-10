Investigadores británicos descubren un tratamiento que cura el cáncer de cabeza y cuello

Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo realizan ciertas funciones. Las células normales, se dividen de manera ordenada muriendo cuando se desgastan o dañan, tomando su lugar otras nuevas. En el cáncer, el material genético de una célula cambia, provocando que las células se dividan demasiado rápido y no mueran de manera normal. La “International Agency for Research on Cancer” estimó que en el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 19,3 millones de nuevos casos en el mundo. Sin embargo, este número seguramente no se ajuste a la realidad, ya que sabemos que la pandemia de la COVID-19 ha afectado el número de diagnósticos de cáncer en varios países por lo que, probablemente, el número real de cánceres diagnosticados en 2020 habrá sido menor. Las estimaciones a nivel mundial indican una tendencia que seguirá aumentando estos números en las próximas dos décadas, llegando a los 30,2 millones de nuevos casos en 2040. Este tipo de enfermedad, sigue constituyendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo, aproximadamente 9,9 millones de personas fallecieron por causas relacionadas con el cáncer en el año 2020.

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) de Londres y la fundación Royal Marsden NHS han descubierto un nuevo tratamiento contra el cáncer que puede arrojar algo de esperanza a los pacientes terminales con cáncer de cabeza y cuello. En el ensayo, se usó un cóctel de medicamentos de inmunoterapia que aprovecha el sistema inmunológico de los pacientes para matar sus propias células cancerosas, provocando “una tendencia positiva en la supervivencia”, según explican los investigadores. Un paciente, que se esperaba que muriera hace cuatro años, fue citado por las enfermeras días después de comenzar su tratamiento para recibir una noticia que nunca imaginó, su tumor había desaparecido por completo. El hombre, que ahora tiene 77 años, ya no tiene cáncer y acaba de volver de pasar unos días de vacaciones un crucero con su esposa. Los investigadores descubrieron que la combinación de medicamentos “nivolumab” e “ipilimumab” provocaba una reducción en el tamaño de los tumores en pacientes terminales con cáncer de cabeza y cuello, llegando incluso a hacerlos desaparecer por completo. La combinación de los dos medicamentos de inmunoterapia podría resultar un nuevo arma contra varias formas de cáncer avanzado, creen los expertos. Los resultados de otros ensayos con estos fármacos han sugerido beneficios similares en pacientes terminales de cáncer de riñón, piel e intestino. Además de aumentar las posibilidades de supervivencia a largo plazo de los pacientes, el tratamiento de inmunoterapia también provoca muchos menos efectos secundarios en comparación con los tratamientos de quimioterapia, que es el tratamiento estándar que se ofrece a muchos pacientes con cáncer avanzado.

Los resultados de la fase 3 del ensayo, que involucró a casi 1,000 pacientes, “no fueron estadísticamente significativos, aunque si clínicamente significativos”, expresaron los científicos del ICR, puesto que algunos de los pacientes llegaron a vivir varios meses más, incluso años, además de sufrir menos efectos secundarios. “Estos son resultados prometedores”, expresó la profesora Kristian Helin, directora ejecutiva del ICR, en una entrevista realizada por “The Guardian”. “Las inmunoterapias son tratamientos más amables e inteligentes que pueden aportar importantes beneficios a los pacientes”.

De moribundo a sano en poco más de 8 semanas

Cuando a Barry Ambrose, de 77 años, le diagnosticaron cáncer de garganta en el año 2017, le dijeron que ya se había extendido a sus pulmones y que los cuidados paliativos eran su única opción. Pero en un giro de los acontecimientos que le salvaron la vida, a Ambrose se le ofreció la oportunidad de unirse al nuevo estudio. “No lo dudé, ¿qué tenía que perder? Además, aunque tuve que hacer viajes quincenales desde Suffolk al hospital para recibir el tratamiento, prácticamente no tuve efectos secundarios y pude continuar con normalidad haciendo las cosas que amo: navegar, andar en bicicleta y pasar tiempo con mi familia”. Aproximadamente ocho semanas después de comenzar el tratamiento, los reconocimientos médicos revelaron que el tumor en su garganta había sido erradicado. “Cuando las enfermeras de la investigación me llamaron para decirme que, después de dos meses, el tumor en mi garganta había desaparecido por completo, fue un momento increíble”, dijo Ambrose. Más tarde se sometió a varias sesiones de quimioterapia y a una cirugía para tratar el resto del cáncer, que se había trasladado a los pulmones. “El tratamiento que he recibido en el Royal Marsden ha sido insuperable y soy muy afortunado de que hayan podido encontrar un procedimiento que funciona”, dijo Ambrose.

Los resultados del ensayo muestran que la combinación de estos medicamentos de inmunoterapia disfrutó de una tasa de éxito particularmente alta en un grupo de pacientes cuyos tumores tenían niveles altos de un marcador inmune llamado “PD-L1″. Las tasas de supervivencia en aquellos con niveles altos de “PD-L1″, que recibieron el cóctel de inmunoterapia, fueron las más altas jamás informadas en un ensayo de terapia de cáncer de cabeza y cuello. Estos pacientes vivieron un promedio de tres meses más que los que recibieron quimioterapia. La media de supervivencia general de estos pacientes fue de 17,6 meses, el promedio más alto jamás informado en este grupo de pacientes. Los investigadores dijeron que esperaban que los hallazgos del ensayo “CheckMate 651″, financiado por Bristol Myers Squibb, mostraran más beneficios en este tipo de terapias.