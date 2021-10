Trucos y consejos para ahorrar en la calefacción este invierno

Existen una serie de cuestiones que año tras año se generan alrededor de cómo y cuándo encender la calefacción. Y, en estos momentos, cuando parece que el precio de la luz no tiene límite, quizá con más interés. Todos los años nos asalta la misma duda sobre qué es mejor, mantener la calefacción encendida todo el día o sólo en los momentos en los que está habitada. La elección correcta nos permitirá conseguir un gran ahorro en nuestras facturas, que se verá aumentado si elegimos correctamente el tipo de instalación en nuestro hogar. Por otra parte, si retrasamos el momento de encender la calefacción, aunque algunos días haga frío, el medio ambiente nos lo agradecerá, a la par que nuestro bolsillo, ya que el gasto energético de la calefacción en un hogar es importante, hasta el 50% del consumo según los estudios.

Primeramente, hay que tener en cuenta qué tipo de instalación tenemos. Si la calefacción es central, la misma caldera aporta servicio a todo el bloque, por lo tanto no podemos elegir ni el horario ni los grados, según explica el Proyecto de Real Decreto presentado por el Ministerio de Energía en 2018. Si la instalación es individual, sí se puede decidir el horario y la temperatura que más nos conviene. Si es eléctrica, debe ajustarse a las distintas franjas horarias donde la luz tiene un coste mucho más reducido. Por último, en el caso de que la instalación fuera por gas, no hay diferenciación de horarios. Según los expertos, apagarla por la noche y encenderla unos minutos antes al levantarse es más eficiente que dejarla encendida durante toda la noche. Además, un buen aislamiento contribuye a que el calor del hogar no se escape. En esta ocasión, las ventanas son uno de nuestros peores enemigos, por ellas se pierde la mayor parte del calor. Unas ventanas eficientes, como pueden ser los cristales térmicos o de doble acristalamiento, pueden reducir un 30% las necesidades de usar calefacción.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) señala que la temperatura óptima en el hogar se encuentra entre los 21°C y 23°C. Aunque en horario nocturno, se recomienda bajarla hasta los 15°C y los 17°C para dormir de manera óptima, si no se regula correctamente puede llegar a causar sequedad en el ambiente y malestar general. Además, por cada grado que incrementamos, el consumo energético aumenta un 7%, así como también las emisiones de dióxido de carbono al planeta.

Verificar también es ahorrar

Por otra parte, para asegurarnos de un correcto funcionamiento de nuestros equipos y por consiguiente un mayor ahorro, debemos anticiparnos a la temporada de calefacción y revisar nuestra instalación. Estos son los principales pasos que deberíamos seguir para comprobar que todo funciona correctamente.