Urkullu pide a Sánchez “una decisión uniforme” a nivel estatal sobre la vacuna obligatoria o el pasaporte covid

El alza de contagios de coronavirus preocupa al Gobierno Vasco. El número de nuevos positivos se ha incrementado a 2.576, con lo que la tasa de incidencia acumulada se sitúa ya en 181,84 casos por 100.000 habitantes en 14 días, casi 73 puntos más que hace siete días.

Mañana, el Departamento de Salud anunciará nuevas directrices para frenar el avance del virus, pero este lunes, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado una decisión uniforme en el conjunto de España sobre la posibilidad de establecer la vacuna obligatoria para determinados colectivos profesionales, como se está haciendo en otros lugares de Europa, o sobre la exigencia “generalizada” del ‘pasaporte covid’.

“Son debates en los que merecen la pena una decisión uniforme en el conjunto del Estado. Tenemos competencias limitadas y, en este momento, además, incluso en una situación en la que no nos hayamos en emergencia sanitaria, afortunadamente, no es posible aplicar la Ley antipandemia aprobada en el Parlamento Vasco el 24 de junio. Pero no cejamos en nuestro esfuerzo de hacer un llamamiento a la corresponsabilidad por parte de cada uno de nosotros”, ha señalado.

Urkullu ha reconocido sentirse preocupado por el alza de la pandemia en el País Vasco y, por eso, el Departamento de Salud adoptará “una serie de directrices” porque “tiene competencias con carácter normativo”. En todo caso, ha apuntado que estas directrices que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, establecerá mañana mediante una orden, insistirán “en el refuerzo de las medidas preventivas” y “actualizarán las directrices de la dirección de Salud Pública”.

Según recoge el boletín epidemiológico semanal de Osakidetza, el País Vasco ha registrado seis muertes por covid-19 entre el 8 y el 14 de noviembre, cuatro menos que en la semana previa. Sin embargo, el número de nuevos positivos se ha incrementado a 2.576, con lo que la tasa de incidencia acumulada se sitúa ya en 181,84 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Durante la pasada semana se han efectuado 39.737 pruebas PCR y test de antígenos y, de ellas, 2.576 han sido positivas, lo que supone un 80,9% más que los 1.424 casos detectado en los siete días anteriores. Este dato supone que casi el 6,5% de las pruebas diagnósticas han sido positivas.

El número reproductivo básico, que mide a cuántas personas de media contagia alguien infectado de covid, se ha incrementado también y alcanza el 1,32 (era de 1,22 la semana anterior). Por su parte, la razón de tasas (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es de 1,66 para el conjunto del País Vasco, por encima del 1,26 de la semana anterior.

El lehendakari ha relacionado este auge de los indicadores de la covid con la “relajación” de la sociedad, motivada por el “ansia y deseo de recuperar hábitos previos a la pandemia”, a pesar de que el virus “persiste”. “La vacuna no es la solución absoluta”, ha asegurado. Por ello, ha afirmado que hay que atajar “la correa de transmisión”, por lo que es necesario mantener las medidas preventivas. Entre ellas, ha emplazado a ponerse las mascarillas en interiores y ha recomendado que también se haga en exteriores.

Preguntado por la posibilidad de imponer sanciones a quienes incumplen la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios cerrados, ha recordado que “corresponde al Estado dar un amparo regulador” y ha demandado una “clarificación del entramado judicial” después de que varios tribunales hayan tumbado diversas restricciones y de que finalmente se haya declarado inconstitucional el estado de alarma.