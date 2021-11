El virólogo Luis Enjuanes cree que la Seguridad Social no debería tratar a los no vacunados de la Covid

El virólogo Luis Enjuanes, director del equipo que diseña la futura vacuna española contra la Covid-19, se muestra muy crítico con las personas que voluntariamente han decidido no vacunarse contra el virus.

Enjuanes señaló a los micrófonos de Radio Nacional que es partidario de aplicar restricciones severas contra los antivacunas y las personas que han decidido no participar en las campañas de vacunación. “Si ellos no colaboran con la sociedad, que la sociedad no colabore con ellos”, defendió el virólogo.

El experto propone que la Seguridad Social no asuma el tratamiento en caso de que esas personas resulten infectadas de Covid-19. También que no puedan trabajar prestando servicios de la administración pública y que se limite su acceso a lugares públicos. “

Estas declaraciones fueron realizadas durante el Foro Mundial de Pandemias que se celebró este fin de semana en el recinto de Ifema, en Madrid, donde el experto impartió una ponencia sobre el desarrollo de vacunas para prevenir pandemias.

El director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología explicó que la situación actual en España, en cuanto a incidencia, se deriva en gran parte de las personas que han rechazado la inoculación. “La pandemia que vive ahora España es la de los no vacunados”, afirmó. El virólogo español considera que este tipo de restricciones servirán como medida de presión

La quinta ola de la pandemia que está comenzando a sufrir Europa ha hecho que se incrementen notablemente las medidas restrictivas contra las personas que deciden no vacunarse. Austria ha vuelto este lunes al confinamiento para todos en el país y ha introducido la vacuna obligatoria a partir de febrero.

Alemania también ha anunciado que impondrá la vacuna obligatoria a los profesionales de sectores “sensibles”, como personal médico o en contacto con personas vulnerables, y generalizará las restricciones específicas para las personas no vacunadas, como excluirlas de determinados lugares públicos.

El endurecimiento de los protocolos de vacunación y la exigencia del pasaporte covid en varios países debido a la situación epidemiológica provocó manifestaciones el fin de semana en Austria, Dinamarca, Croacia y Países Bajos, algunas de ellas con altercados importantes. Ayer mismo, unas 35.000 personas se manifestaron en Bruselas en contra de las restricciones, en una marcha en la que se produjeron incidentes entre policía y participantes.