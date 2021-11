Estas son las 10 peores aerolíneas del mundo (y una de ellas es española)

Viajar en avión es, por definición, una experiencia incómoda y frustrante: largas colas para facturar, asientos diminutos, el niño que no deja de llorar, una comida que deja mucho que desear,(...) Pero si a todo esto, se le añaden además otras cosas, como que te pierdan la maleta, que los azafatos te miren con desprecio, (...) o que el piloto no comprenda que no es el único pasajero del avión; la situación se puede volver realmente insoportable. Para evitar -en la medida de lo posible- que nos sucedan este tipo de situaciones, es importante que elijamos con cuidado con qué compañía aérea queremos volar.

Dos personas esperan su vuelo sentados en un banco del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez | Europa Press FOTO: Eduardo Parra Europa Press

La empresa de almacenamiento de equipaje Bounce ha elaborado un ranking de las 10 peores líneas aéreas del año 2021. Han tomado en consideración todas las quejas presentadas por sus clientes, la comodidad de los asientos, el entretenimiento disponible durante los vuelos, la calidad de la comida o las reglas para el equipaje de mano,... entre otras.

En el estudio se puede leer: “Todos sabemos lo frustrante que puede ser encontrarse atrapado en una cabina abarrotada, sin Wifi o esperando en la sala de embarque durante horas sin un avión a la vista” (...) “Es por eso que hemos analizado las experiencias de los pasajeros, así como la puntualidad de cada aerolínea y la cantidad máxima de equipaje que ofrecen a sus clientes para ver qué aerolínea deja a sus pasajeros satisfechos”, explicaban los autores.

Y ojo, que estar en una de estas listas no es un tema baladí. Posiblemente, la ley más importante que rige el sistema del libre mercado, es que si una empresa privada no satisface las necesidades de sus clientes, más tarde o más temprano, se verá obligada a cerrar sus puertas. Eso es lo que le ocurrió a WOW Air después de ser nombrada como la peor aerolínea del mundo; que en el mes de marzo del año 2019, la compañía decidió cerrar de golpe y porrazo, cancelando todos sus vuelos de repente... y dejando varados a todos sus pasajeros.

La próxima empresa que puede verse en la misma tesitura es la colombiana Viva Air, que copó las peores calificaciones en todas las categorías, menos en la del número de quejas recibidas. Ese privilegio se lo quedó la aerolínea portuguesa TAP, que también es una firme candidata a acabar como Wow Air. Y es que, esta empresa acumuló, nada más y nada menos, que 1.430 quejas en seis meses.

Un avión de Vueling se dispone a aterrizar en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat

Sin embargo, esta empresa tampoco es la segunda peor valorada por Bounce. Hay otras seis líneas que obtuvieron peores calificaciones en las diferentes categorías que la portuguesa (a pesar de que no acumularon tantísimas quejas).

La clasificación:

1. Viva Air (Colombia)

2. Viva Aerobus (México)

3. Volaris Airlines (México)

4. Ryanair (Irlanda)

5. Interjet (México)

6. Vueling Airlines (España)

7. EasyJet (Reino Unido)

8. Ukraine International Airline (Ucrania)

9. TAP (Portugal)

10. Gol Airlines (Brasil)

Mejores aerolíneas del mundo

Para Bounce, la mejor aerolínea es la japonesa All Nippon Airways, que sacó muy buena nota en todas las categorías. De hecho, es la única compañía que sacó un 5 sobre 5 en lo que atención al cliente se refiere. Después de la japonesa, Singapore Airlines y Korean Air Lines fueron las empresas mejor valoradas por Bounce.

Evidentemente, hay una variable importante que no valoró la empresa de equipajes: el precio de los billetes.

El Airbus A320-251N de EasyJet despega del aeropuerto internacional de Niza, Francia | REUTERS FOTO: Hannibal Hanschke REUTERS

¿Es fiable la clasificación?

El ranking de Bounce es solo uno de las muchos rankings que han hecho diferentes empresas a lo largo de los años... aunque quizás con criterios diferentes. Por ejemplo, en el año 2019, la Airhelp realizó otra clasificación, donde incluía otras muchas aerolíneas, como Royal Jordanian Airlines, Pakistan International Airlines o Iberia.

Pero el hecho de estar en varias de estas listas, debería ser un síntoma bastante significativo de que hay algo que no marcha bien en el modelo de negocio de estas compañías. Si juntamos las líneas aéreas que aparecen cada vez que se realiza uno de estos rankings, podemos hacernos una idea más precisa de cuáles son realmente las peores del aerolíneas del mundo. Por ejemplo, en todas las clasificaciones, siempre encontramos a EasyJet, Ryanair, TAP o Vueling Airlines.