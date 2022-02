Una mujer denuncia haber sido “violada virtualmente” en el metaverso de Facebook

Nina Jane Patel, de 43 años, una psicoterapeuta británica que tuvo acceso a la versión beta de la aplicación de realidad virtual ‘Horizon Venues’ de Facebook (ahora llamado Meta), denunció a través de las redes sociales haber sido “violada virtualmente en grupo”. Aseguró que su reacción “fisiológica y psicológica” fue similar a la que sucede en la vida real.

La investigadora del metaverso agregó que quedó “conmocionada” después de que tres o cuatro avatares la atacaron nada más entrar en el mundo virtual.

Nina Patel describió el suceso en una publicación de su blog en Medium: “a los 60 segundos de unirme, me acosaron verbal y sexualmente, 3 o 4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos, mientras trataba de escapar, gritaron, ‘no finjas que no te encantó' y ‘ve a tocarte con la foto’” (...) “Fue surrealista. Una pesadilla”.

Desde Facebook-Meta lamentan la experiencia de la beta-tester. Pero aseguran que su intención es que los usuarios de ‘Horizon Venues’ tengan una “experiencia positiva”: “Horizon Venues debe ser seguro y estamos comprometidos a construirlo de esa manera. Continuaremos realizando mejoras a medida que aprendamos más sobre cómo las personas interactúan en estos espacios, sobre todo cuando se trata de ayudar a las personas a informar cosas de manera fácil y confiable”.

Sin embargo, la respuesta de muchas personas no fue tan cordial como la de la tecnológica. En otra entrada posterior, titulada “Un metaverso más seguro”, Patel explica que una hora después de publicar el artículo anterior recibió “amenazas de muerte” y “comentarios abusivos” a través de las redes sociales: “Parece que llamar la atención sobre el acoso sexual ha molestado a algunas personas. Les ahorraré los detalles, pero claramente, hay muchos, muchos misóginos en este mundo que piensan que el acoso sexual es aceptable”, sentenciaba la presunta víctima.

No es la primera vez que se denuncian casos de violencia sexual en el metaverso. Hace unas semanas otro usuario que también había tenido acceso a la versión beta del programa aseguró que un extraño había manoseado su avatar: “El acoso sexual no es una broma en Internet normal, pero estar en la realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso. No solo me manosearon anoche, sino que había otras personas allí que apoyaban este comportamiento, lo que me hizo sentir aislado en la Plaza.”

A pesar de todo, lo más probable es que Patel termine por superar la experiencia. Ya que, tal y como ella misma explica en una de sus publicaciones de Medium: “soy una mujer decidida (con una comunidad fuerte a mi alrededor), que no se deja disuadir por 3 o 4 avatares para asustarme o intimidarme”.