La Iglesia alemana, partidaria de flexibilizar el celibato

El Camino Sinodal Alemán, proceso en el que los obispos germanos debaten junto a organizaciones laicas el futuro de la Iglesia en diversos temas, ha aprobado en primera lectura por amplia mayoría una iniciativa para flexibilizar el requisito del celibato en los sacerdotes y pide a los prelados que planteen al Papa Francisco una reflexión en este sentido.

La propuesta debatida este viernes ha obtenido un 86% de los votos, pero deberá ser ratificada en segunda lectura en la asamblea de otoño del Camino Sinodal para que sea vinculante. Así se desprende de un comunicado de la Conferencia Episcopal Alemana que recoge Europa Press.

El texto, titulado ‘El celibato de los sacerdotes-Fortalecimiento y apertura’, enfatiza el valor del celibato como forma de vida de los sacerdotes. Sin embargo, pide la admisión de sacerdotes casados en la Iglesia Católica Romana por el Papa o por un concilio. También hay llamamientos para que el Papa permita que los sacerdotes católicos se casen y permanezcan en el cargo.

El documento enfatiza así que los sacerdotes ordenados son indispensables para la Iglesia Católica y recuerda que en las iglesias bizantinas y pastores protestantes ordenados sacerdotes católicos pueden ejercer. Durante las discusiones, varios oradores criticaron la valoración positiva de la vida soltera que aparece en el texto y pidieron incluir de forma más crítica riesgos y efectos secundarios del celibato.

Los dos cardenales que impulsan la iniciativa son el arzobispo de Múnich y expresidente de la Conferencia Episcopal alemana, Reinhard Marx, y el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), Jean-Claude Hollerich.

Marx ha subrayado que “algunos sacerdotes estarían mejor si estuvieran casados”. “No solo por motivos sexuales, sino porque sería mejor para sus vidas y no estarían solos. Necesitamos abrir estas discusiones”, ha añadido.

Por su parte, Hollerich ha señalado en un entrevista con el diario ‘La Croix’ que hay que preguntarse con franqueza si un sacerdote debe ser necesariamente célibe. “Tengo una opinión muy alta del celibato. Pero, cabe demandarse: ¿es esencial?’. He casado a diáconos en mi diócesis que ejercitan el diaconado de forma maravillosa, hacen homilías con las que de verdad tocan a las personas: más fuertemente de lo que hacemos nosotros que somos célibes. ¿Por qué no tener también sacerdotes casados? Si un sacerdote no puede vivir esta soledad, hay que entenderlo, no condenarlo”, ha reflexionado.