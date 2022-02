Las 8 desapariciones más misteriosas de la historia

Millones de personas a lo largo de la historia han desaparecido misteriosamente. Algunos eran famosos cuando desaparecieron mientras que otros alcanzaron el estatus de celebridad por lo enigmática de su desaparición. Aunque envueltos en leyenda, los hechos de estos casos siguen siendo desconcertantes y todos ellos siguen sin haberse resuelto. Estas son ocho de las principales historias cuyas desapariciones aún siguen sin resolverse a día de hoy.

Eduardo V de Inglaterra y su hermano Ricardo

Retrato de Edward y su hermano Richard, realizado por Sir John Everett Millais FOTO: La Razón (Custom Credit)

El hijo mayor del Rey Eduardo IV y Elizabeth Woodville nació mientras su padre estaba en Holanda. Cuando Eduardo IV regresó a su posición real, nombró a su hijo príncipe de Gales. Pero tras la muerte del rey, estalló una disputa entre los tíos maternos y paternos del niño sobre la legitimidad del matrimonio del rey con Elizabeth. Finalmente, Eduardo V y su hermano Ricardo, duque de York, fueron encerrados en la Torre de Londres y nunca más se les volvió a ver. Se dice que fueron asesinados y que los esqueletos encontrados en la torre en 1647 eran los de los muchachos.

Virginia Dare y la Colonia perdida

Escultura de mármol de Virginia Dare realizada por Maria Louisa Lander en los jardines isabelinos en Manteo, en la isla de Roanoke, Carolina del Norte. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nacida el 18 de agosto de 1587 en la colonia de la isla de Roanoke, actual Carolina del Norte, Virginia Dare fue la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Nueve días después de su nacimiento, el abuelo de Virginia, el gobernador John White abandonó la colonia para conseguir suministros en Inglaterra. White regresó a la isla tres años después para descubrir que todos los colonos habían desaparecido. Siendo incapaz de encontrar nada que indicara dónde habían ido los más de 100 hombres, mujeres y niños o qué podría haberles sucedido. El único rastro encontrado fue la palabra “CROATOAN” grabada en un poste y “CRO” en un árbol. Croatoan era el nombre de la tribu nativa americana que vivía en Roanoke, así como el nombre de la actual isla Hatteras. Aunque surgieron varias teorías, no existe una explicación plausible sobre la desaparición de los colonos.

Jimmy Hoffa

Descrito por su círculo cercano como una persona astuta, inteligente y sensata, Jimmy Hoffa trabajó como organizador sindical hasta 1958, cuando ascendió de rango y se convirtió en presidente de los “Teamsters”, el sindicato laboral más grande de los Estados Unidos. En el país, era ampliamente conocido que muchos de los tratos a los que habían llegado los “Teamsters” fueron realizados a base de extorsiones y abusos. Por ello, fue victima de la persecución de las autoridades federales, a las que logró evadir hasta 1964, cuando fue enviado a prisión por una serie de delitos, entre los que se encontraba la manipulación de un jurado. Fue puesto en libertad en 1971 con la condición de que se mantuviera alejado de las actividades sindicales. El 30 de julio de 1975, Hoffa fue a un restaurante en los suburbios de Detroit para lo que se cree que fue una reunión con funcionarios del sindicado “Teamster”. Nunca más se le volvió a ver y fue declarado “presuntamente muerto” en 1982. Es una de las desapariciones más misteriosas del siglo XX.

Wallace D. Fard

Retrato de Wallace D. Fard FOTO: La Razón (Custom Credit)

Wallace D. Fard, el fundador de la Nación del Islam (NOI), pasó de ser un vendedor ambulante de seda en las calles de Detroit a convertirse en predicador y salvador del pueblo afroamericano. Tuvo un período breve pero influyente como el líder de la NOI en Detroit desde 1930 hasta 1934, con una serie de enfrentamientos con la ley durante ese tiempo. Existe muy poca información biográfica documentada sobre él, aunque circulan varias historias sobre sus orígenes. Afirmó haber nacido en La Meca, aunque los hallazgos del FBI sugieren que nació en Nueva Zelanda y llevó la vida de un delincuente menor una vez que llegó a los Estados Unidos. Desapareció en 1934. A menudo se lo conoce como “el Profeta” y los seguidores de la Nación del Islam lo consideran la encarnación de Alá.

Amelia Earhart y Fred Noonan

Amelia Earhart hizo historia al ser la primera mujer en sobrevolar el Océano Atlántico FOTO: archivo

En la década de 1920, las hazañas aéreas y la defensa de los derechos de la mujer habían convertido a la exestudiante de medicina Amelia Earhart en una celebridad internacional. El 21 de mayo de 1937, Earhart, de 39 años, y su copiloto Fred Noonan despegaron de California en un Lockheed Electra 10E para dar la vuelta al mundo. El 2 de julio, partieron de Lae, Nueva Guinea hacia la isla Howland. Ni la pareja ni su avión fueron vistos nunca más. La teoría comúnmente extendida es que el avión de Noonan y Earhart tuvo dificultades y se estrelló en el Océano Pacífico. Muchos expertos y aficionados han intentado resolver la extraña desaparición a lo largo de los años, pero el misterio de Earhart y Noonan sigue sin explicación hasta el día de hoy.

El faro de las islas Flannan

Faro de las islas Flannan FOTO: La Razón (Custom Credit)

El 26 de diciembre de 1900, el buque auxiliar del faro Hesperus se acercó a la isla de Eilean Mòr, la mayor de las islas Flannan en las Islas Hébridas Exteriores, frente a la costa oeste de Escocia, para investigar un problema con el faro de la isla. Al acercarse a la isla, el faro no respondía a las llamadas y señales del barco. El cuidador de relevo Joseph Moore se acercó en un bote, solo, para investigar. No había señales de ninguno de los tres fareros en el faro o en la isla. Desde el principio hubo especulaciones sobre lo que podría haber sucedido. Algunos creían que los hombres, que sufrían de fiebre de cabina, se enfrentaron entre sí y lucharon en una pelea fatal en lo alto de un acantilado. Aunque la investigación inicial concluyó que los hombres habían estado trabajando en algo cerca del borde del acantilado durante una fuerte tormenta, y que un ola gigante había arrastrado a los desafortunados compañeros mar adentro.

Vuelo 370 de Malaysia Airlines

El 9M-MRO Boeing 777 Malaysia Airlines despegando del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles FOTO: La Razón (Custom Credit)

En lo que quizás sea el misterio de aviación más desconcertante y trágico de todos los tiempos, más de 200 personas a bordo del vuelo 370 de Malaysia Airlines parecieron desvanecerse en el aire el 8 de marzo de 2014. Sin embargo, la búsqueda por mar y aire, que involucró a varios países, abarcó al menos tres años, el avión y los restos de los 239 pasajeros siguen desaparecidos. Tampoco está claro qué causó que el avión comercial se desviara repentinamente de su curso.

The Mary Celeste

Grabado del Mary Celeste FOTO: wikimedia

El 4 de diciembre de 1872, la tripulación del barco canadiense “Dei Gratia” notó algo muy extraño al encontrarse con un barco estadounidense en medio del Océano Atlántico, no había tripulación alguna. Al registrar el barco, encontraron que ninguno de los diez pasajeros estaba a bordo, sin embargo, la carga estaba completa y la mayoría de las posesiones personales de los pasajeros aún estaban presentes. Si bien no había señales de violencia, el bote salvavidas del barco no estaba, faltaba una de las velas y la entrada más reciente del registro tenía fecha del 25 de noviembre. A pesar de la gran cantidad de investigaciones sobre el misterio, se desconoce qué sucedió con los diez pasajeros del Mary Celeste.