Quién fue, cómo y por qué desapareció Madeleine McCann de un apartamento de Praia da Luz

Kate McCann se levantó de la mesa del restaurante Tapas a las 22:00 horas para hacer la ronda, tal y como habían hecho cada hora desde que se sentaron con unos amigos a cenar en el establecimiento del complejo de apartamentos Oceans Club de Praia da Luz, en los que pasaban unos días de descanso.

Al llegar al apartamento comprobó que Madeleine no estaba en su cama y los gemelos dormían plácidamente en la habitación contigua. No había rastro de robo, no habían forzado la puerta, pero la pequeña Maddie había desaparecido. Nadie vio nada. El único indicio es la declaración de una de las mujeres que cenaban con los McCann que indicó que durante su ronda vio a un hombre que se alejaba del Oceans Club con un niño pequeño en brazos pero no pudo identificarlo. Además, no le dio importancia porque son muchos los turistas con hijos pequeños que salen a cenar y que tienen que regresar a sus apartamentos con los niños dormidos después de una agotadora jornada de playa.

Ese 3 de mayo de 2007 comenzó una batalla que a día de hoy no ha finalizado. Kate y Gerry albergan la esperanza de que la pequeña, que estaba a punto de cumplir 4 años -ahora tendría 18- cuando fue arrancada de su familia, siga viva.

Gonçalo Amaral ha publicado un segundo libro sobre el caso Madeleine, en el que defiende la inocencia de Christian Brueckner y en el que carga contra los Padres de Maddie FOTO: Archivo

La investigación fue un desastre desde el primer momento. Los responsables de la policía portuguesa, liderados por Gonçalo Amaral realizaron una instrucción nefasta, no protegieron las pruebas y permitieron que decenas de personas pasaran por la habitación de Maddie y las pocas pruebas que podría haber quedaron eliminadas. Amaral tenía una clara obsesión con los madres de la menor británica, una obsesión que hizo que fueran imputados por su posible implicación aunque después fueran descartados. Amaral fue apartado del caso pero a día de hoy sigue insistiendo en la culpabilidad de Kate y Jerry. Y así lo indica en su último libro.

First Prosecutor Hans Christian Wolters addresses the media during a press conference on the Madeleine McCann case at the public prosecutor's office in Braunschweig, Germany, Thursday, June 4, 2020. A German man has been identified as a suspect in the case of a 3-year-old British girl who disappeared 13 years ago while on a family holiday in Portugal. (AP Photo/Martin Meissner) FOTO: Martin Meissner AP

Cuando parecía que el caso iba a ser archivado y que sólo se mantuvo abierto gracias a la lucha y determinación de los McCann. Los investigadores portugueses y británicos no lograban ponerse de acuerdo y las reuniones que mantenían para poner en común los avances acababan siempre en reproches mutuos y sin avances.

Pero en 2020, en la ecuación entró Alemania. el fiscal Hans Christian Wolters afirmó que tenían al responsable del secuestro y asesinato de Madeleine. Wolters señaló a Christian Brueckner, un pedófilo con numerosos antecedentes y que vivía a escasos kilómetros de dónde se produjeron los hechos. Además, una llamada telefónica le situaba a escasos metros de los apartamentos en los que descansaban los McCann a la hora de la desaparición. Pero Wolters matizó que el caso estaba resuelto al 90 por ciento y que hasta que no encajaran algunas piezas que faltaban en el puzzle no le llevarían a juicio.

Imagen de los apartamentos Oceans Club, donde fue secuestrada Madeleine McCann el 3 de mayo de 2007 FOTO: Armando Franca AP

Pues bien, más de año y medio después de esas declaraciones, el caso sigue sin llegar a juicio, la familia McCann no tiene información sobre la investigación y Brueckner niega los hechos desde prisión, donde cumple condena por abusar sexualmente de una septuagenaria norteamericana en un apartamento portugués.

Lo que sí se ha conocido es que Brueckner es un depredador sexual implicado en al menos tres abusos sexuales más a menores, que alardeaba de sus gustos por los niños, que consumía pornografía infantil y que llevaba en su furgoneta algunas bolsas con ropa de niños.

Además de la llamada, una testigo -amiga de los McCann- afirmó que sus características físicas coinciden con la persona que ella vio el cerca del apartamento el día de los hechos con un menor dormido en brazos que iba en pijama. Pero estaba demasiado lejos y en penumbra para poder determinar que fuera él.

Kate y Gerry McCann no han perdido la esperanza de encontrar con vida a Madeleine FOTO: LUIS FORRA EFE

En todo este tiempo, las autoridades portuguesas han rastreado la vivienda de Brueckner en El Algarve, han analizado imágenes de satélite para tratar de localizarlo cerca, han buscado e una veintena de pozos de una finca en la que fue vista la furgoneta del pedófilo alemán, se han registrado cuevas, analizado lagos... pero sin éxito.

Por su parte, los investigadores alemanes han buscado en las ciudades alemanas en las que residió Brueckner, han registrado viviendas y excavado en busca de algún indicio. También han vuelto a Portugal para reconstruir los hechos, aglutinar testimonios y atar los cabos sueltos.

De hecho, Wolters sigue firme en sus convicciones y afirmó que llevaría a juicio al sospechoso durante este año... Pero cada cierto tiempo, el caso vuelve a dar un vuelco en un sentido u otro, aunque la mayoría de las ocasiones está vinculado a los programas de investigación de las televisiones, que siguen dedicando esfuerzo y dinero en un caso, que se convirtió en el más mediático de la historia y que sigue generando interés en el público. Ese filón no hay que desaprovecharlo.

Imagen de Madeleine McCann poco antes de desaparecer

Las televisiones se han puesto del lado de los investigadores en esta particular lucha de egos entre Portugal, Reino Unido y Alemania. Los detectives de los tres países se han desacreditado los unos a los otros en numerosas ocasiones. Alemanes y británicos acusan a Portugal de haber hecho una mala instrucción y de ser los responsables de no haber podido resolver el caso. A su vez, los portugueses acusan de soberbia a los británicos y dicen que los germanos no tienen nada porque ellos ya descartaron a Brueckner como sospechoso.

Esta guerra se ha trasladado a la televisión pero ahora sólo hay dos bandos: británicos y alemanes.

A finales del mes de julio del año pasado “The Sun” anunciaba que el Channel 5 británico preparaba un trabajo de investigación que emitiría en tres entregas, en el que echaban por tierra la investigación del equipo de Wolters y anunciaban la posible implicación de dos ciudadanos rusos en el secuestro de Madeleine.

En esta línea, a primeros de año, otra vez Channel 5 volvía a insistir en que las autoridades alemanas tenían al sospechoso equivocado. Esta vez, no indicaron nada sobre los supuestos secuestradores rusos pero insistieron en que un equipo de detectives que han estado recopilando pistas y testimonios para documental “Madeleine McCann: Investigating the Prime Suspect”, que confirman que Brueckner no es el responsable del secuestro y posterior asesinato de Madeleine porque ese día se encontraba a 30 minutos del resort de Praia da Luz en el que la familia pasaba unos días de vacaciones con unos amigos.

De hecho, insisten en que la que parecía prueba más certera contra el pedófilo alemán, la supuesta llamada realizada cerca de los apartamentos a la hora del secuestro, nunca existió.

Ahora le ha tocado el turno a los alemanes. El equipo de Sat.1 ha anunciado que prepara un trabajo para la televisión y que han encontrado pruebas clave en el caso que incriminan a Brueckner y que esas pruebas ya se las han hecho llegar al equipo de Wolters.

La editora jefe Juliane Ebling explicó que “la triste historia de Madeleine McCann es una historia que tiene muchas implicaciones con Alemania. El caso está siendo juzgado en el Tribunal Regional de Braunschweig, ya que el alemán Christian B. es el principal sospechoso. En su entorno hay muchas mujeres y hombres alemanes que pueden dar detalles sobre el crimen”.

Ebling concluyó que “Jutta Rabe ha investigado material impactante en Alemania, Portugal e Inglaterra durante los últimos meses, que incrimina gravemente a Christian B”.

De nuevo, el caso parece estar más cerca de resolverse pero habrá que esperar a los fiscales alemanes consideren que tienen resuelto el rompecabezas para sentar a Brueckner de una vez por todas ante el juez. Para Wolters el caso está claro. Christian Brueckner era un depredador sexual, que tenía facilidad de colarse en los apartamentos sin ser visto, tiene antecedentes por abusos sexuales y estaba cerca de los apartamentos a la hora de la desaparición. ¿La motivación? claramente sexual. ¿Por qué acabó con la vida de Maddie? Intentará resolver esta pregunta cuando lo interrogue pero su sospecha es que acabó con su vida cuando vio el revuelo mediático que se formó con el caso. El fiscal tiene claro que la asesinó y que lo hizo en Portugal pero no sabe cómo ni qué hizo con el cuerpo. Ahora, tendrá que demostrarlo.