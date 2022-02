La Fiscalía General recopila los abusos religiosos: 68 causas abiertas en España

En la actualidad hay 68 causas de investigación en tramitación por agresiones y abusos sexuales a menores en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Es el resultado del recuento de la Fiscalía General del Estado después de recopilar los datos facilitados por los tribunales de toda España. Se trata de una radiografía en la que no se especifica cuáles corresponderían a la Iglesia católica y cuántos estarían vinculados a otras confesiones: evangélicos, musulmanes...

Con esta premisa, la región con más diligencias en trámite es Cataluña, con 14 procedimientos en curso, seguida de la de Madrid, con ocho. Después se encuentran Andalucía y Galicia, con siete procesos abiertos; Murcia, con seis; Castilla-La Mancha y Castilla y León, con cinco cada una; País Vasco, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con cuatro; y Aragón y Canarias, con dos. No han remitido ningún caso desde Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra.

En cualquier caso, la ex ministra de Justicia Dolores Delgado ordenó esta recopilación exprés a las fiscalías autonómicas en un plazo de diez días, no con la vista puesta en las demás religiones, sino en la Iglesia católica tras el eco generado por el testimonio del escritor Alejandro Palomas sobre las vejaciones sufridas en un colegio de La Salle. Esta iniciativa arrancó en paralelo a la reunión del presidente Pedro Sánchez con víctimas eclesiales y a la propuesta socialista de crear una comisión de investigación capitaneada por el Defensor del Pueblo.

En este contexto, el propio equipo de Delgado reconoció ayer que, además del pertinente rastreo «global» de esta lacra, se buscaba también un «efecto llamada» para animar a nuevas denuncias. A partir de estos 68 expedientes en curso, desde la Fiscalía General se comprometen además a llevar a cabo «un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación». Con este objetivo, recuerda además que «promover la acción de la justicia es el mandato constitucional y el empeño en el trabajo de las fiscalías ante los hechos que puedan ser constitutivos de delito».

Los datos de la Fiscalía trascendieron mientras en la Conferencia Episcopal se reunía la Comisión Ejecutiva, el órgano colegiado conformado por ocho obispos –solo faltó el cardenal Osoro, que hoy se cita con el Papa– encargado de abordar los asuntos de urgencia. El encuentro concluyó sin ninguna manifestación pública sobre esta materia.

Fuentes eclesiales consultadas por LA RAZÓN tras conocer estos datos lamentan «el dolor que estos 68 expedientes pueden causar a todas las víctimas implicadas» y reiteran tanto «el perdón de la Iglesia» como «la vergüenza» que generan cualquier tipo de abuso en la institución. A renglón seguido, también dejan caer una vez más su «malestar» por el hecho de que solo se escanee el daño provocado en espacios clericales y no a «todas esos menores que sufren la violencia intrafamiliar o agresiones en otro tipo de espacios». En este sentido, se remiten al informe de Save the Children del pasado noviembre elaborado precisamente a partir de 394 sentencias judiciales entre 2019 y 2020 en relación a 432 víctimas de la pederastia, en el que la Iglesia ni tan siquiera aparece reseñada al no focalizarse en ella un número significativo de casos.