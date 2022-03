La planta africana con propiedades parecidas al ibuprofeno

La medicina ha conseguido avanzar como nunca en el último siglo de historia. Gracias a los descubrimientos realizados durante este tiempo la salud de las personas ha conseguido mejorar como muy pocos pensaban. La esperanza de vida ha sido uno de los mayores ejemplos y países como España han visto como sus ciudadanos consiguen una longevidad increíble gracias a la medicina.

España ha registrado en las últimas décadas un aumento exponencial de la esperanza de vida convirtiéndose en todo un referente de longevidad. Nuestro país superará, según algunas previsiones especializadas, todos los demás territorios del planeta incluido Japón, un referente en esperanza de vida.

Existen distintos factores que han propiciado esto en España. El clima o la alimentación son dos de los que suelen crear consenso entre los especialista. Además, entre otros motivos la medicina con sus grandes avances se ha vuelto fundamental para conseguir que los españoles, entre otros ciudadanos, puedan vivir muchos más años que sus antepasados de media.

Por este motivo, existen una serie de medicamentos que consiguen ayudar a las personas en ciertas dolencias provocadas por el ritmo de vida actual. Uno de los más famosos y utilizados es el ibuprofeno que se ha vuelto un aliado en muchas dolencias debido a sus múltiples beneficios.

Debido a que en las últimas décadas el uso de medicamentos ha aumentado de forma exponencial algunos especialistas recomiendan otras medidas. Sin llegar a desplazar remedios fundamentales en enfermedades graves como puede ser el cáncer algunas dolencias pequeñas pueden ser tratadas con otras terapias, siempre que cuenten con evidencia científica, para reducir el uso abusivo de ciertas sustancias.

Las plantas suelen ser un gran aliado en este campo. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroides (AINE) que suele ser utilizado como analgésico, antipirético o antiinflamatorio y que ayuda en muchas situaciones que pueden ocurrir de forma corriente. Su uso se suele asociar a combatir la fiebre, los dolores de cabeza, dentales o la mialgia.

Por este motivo, algunos toman este medicamento en ocasiones de forma abusiva algo que podría tener solución con un remedio natural. Un equipo de investigación de Samoa parece haber encontrado una planta que guarda grandes similitudes con el ibuprofeno que junto al paracetamol es uno de los más famosos de España.

Esta planta llamada Matalafi parece tener unas propiedades muy parecidas al ibuprofeno. Según la publicación de los investigadores en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences esta es capaz de dar respuesta a muchas dolencias de una forma similar al ibuprofeno.

El estudio llevado a cabo por los investigadores analizó la enfermedad de la elefantiasis una dolencia con apenas investigación catalogada como rara. Gracias al estudio se pudieron encontrar una serie de características de esta planta que recordaban al ibuprofeno. Su uso en Africa se encuentra extendido debido a que las propiedades de sus hojas son nutritivas y terapéuticas.

Así las cosas, estas actúan en las dolencias que sufren los pacientes aunque los investigadores todavía destacan que se deben realizar más pruebas para ver como se podría comerciar. El Matalafi se convierte, así, en un nuevo potencial aliado contra muchas patologías consideradas leves que actúa, incluso, ayudando a la circulación sanguínea y presión arterial.

Aun así, hacen falta mayores investigaciones acerca de esta planta que aunque es muy común en partes de Africa todavía es desconocida. Si se dieran una serie de condiciones esta podría ser una gran aliada en la sociedad actual que en ocasiones puede abusar de ciertos medicamentos.