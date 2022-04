Este es el origen de la expresión “estar de cháchara”

Una frase hecha es una expresión que tiene una forma fija, que tiene un sentido figurado y que es de uso común para los hablantes de una misma comunidad lingüística. Locuciones como “la ocasión la pintan calva”, “estar en Babia” o “ser más feo que Picio” se utilizan constantemente y en todos los niveles socioculturales de nuestro país y del mundo hispánico, en general; y sin embargo, pocas veces sabemos por qué las decimos. Sabemos cuál su significado, pero no sabemos por qué esas expresiones tan extrañas tienen esos significados tan concretos.

Fotografía de archivo de la solapa de las diferentes ediciones de los diccionarios de la RAE

Por ejemplo, no sabemos quién era Picio y por qué su nombre se ha convertido en un sinónimo de ser feo... pero cuando la decimos, todo el mundo a nuestro alrededor sabe que estamos hablando de que algo o alguien ha alcanzado unos niveles de fealdad sobresalientes. Otro buen ejemplo es la locución “por si las moscas”.... ¿por si las moscas qué?.

Son muy pocos los que saben que esta expresión surgió -en realidad- de la costumbre de cubrir los alimentos con un paño para impedir que las moscas se posaran sobre ellos; y sin embargo, seguimos utilizando esta frase hecha sin que esto nos suponga un problema. Este fenómeno ocurre con un sinfín de frases hechas de nuestro idioma.

¿Cuál es el origen de la expresión “estar de cháchara”?

Hoy nos vamos a referir a la expresión “estar de cháchara”, que es una locución que significa pasar el rato haciendo o diciendo cosas intrascendentes y sin importancia, con el único objetivo de pasar el rato. La teoría más aceptada es la misma que recoge la RAE, y que sostiene que la expresión “cháchara” procede del vocablo italiano “chiacchiera”, que es una palabra que se refiere a una conversación frívola, desenfadada y trivial; y que procede -a su vez- de la palabra italiana “ciarlare”, muy parecida a su equivalente en español “charlar”.

En la imagen, varias personas están de cháchara, disfrutando de un soleado día de invierno en una terraza en la ciudad de Valencia | Fuente: EFE/Biel Aliño FOTO: Biel Aliño EFE

No sabemos cuál fue el momento exacto en que pudo haberse importado a nuestro país ni cuándo empezó a utilizarse... pero las posibilidades son muchas. Al fin y al cabo, el contacto entre españoles e italianos ha sido constante a lo largo de nuestra historia. Muy probablemente, algún español escuchó a un italiano decir eso de “essere in chiacchiera”, y decidió que sería una muy buena idea empezar a utilizarla en su idioma para referirse a las conversaciones intrascendentes y sin más objetivo que el de perder el tiempo. No obstante, no es sencillo rastrear el momento concreto de la historia en el que fue utilizada por primera vez, porque no existen obras antiguas que recojan la utilización “estar de cháchara”... solo queda especular.