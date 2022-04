Los estudios más increíbles sobre el Covid-19 que no te imaginabas

Es difícil acordarse de cuándo fue la primera vez que escuchaste o leíste la palabra “covid-19″ o “coronavirus” en los medios. Lo que sí es cierto es que, desde ese momento, no has podido desprenderte de ella: nuevas cepas, datos de contagio, investigaciones, casos clínicos, nuevas medidas, escaladas, desescaladas, etc. Son muchos los estudios que se han hecho del virus durante esta pandemia y varios los que se publicaban en medios, incluidos en este.

Sin embargo, hoy, a dos días de que España diga adiós a las mascarillas en interiores, queremos hacer un repaso por alguno de los más locos e increíbles.

Ser atractivo te hace inmune al coronavirus

Los investigadores de la Universidad Cristiana de Texas tomaron fotos y análisis de sangre de 79 mujeres y 80 hombres. El estudio encontró que los participantes más atractivos tenían niveles más altos de células inmunes. De esta forma, los expertos concluyeron que cuanto más atractivo eres, más fuerte es tu inmunidad y, por tanto, tienes menos riesgo de contraer el coronavirus.

Los memes ayudan a superar la pandemia

Según una investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología los memes también ayudan a superar la pandemia. La doctora Jessica Gall Myrick, profesora de la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos), comenta que a través de una encuesta virtual realizada a 748 personas descubrieron que ver tan solo tres memes puede ayudar a la gente a sobrellevar el estrés de vivir en una pandemia mundial.

Consumir dos tazas de café al día reduce el riesgo de coger el coronavirus

Un estudio dirigido por la Universidad Northwestern ha revelado que beber al menos dos o tres tazas de café al día reduce el riesgo de coger el covid una décima parte. En esta investigación se analizaron los registros de 40.000 adultos y observaron los factores dietéticos de referencia.

Coger el Covid-19 encoge el cerebro

La revista científica ‘Nature’ publicó un estudio elaborado por la Universidad de Oxford que demuestra la reducción de materia gris del cerebro entre las personas infectadas por coronavirus. En la investigación se muestra cómo el cerebro de los pacientes enfermos se reduce entre un 0,2 y 2 % del tamaño general.