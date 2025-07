Sira Rego pide a la Fiscalía que haga "todo lo posible" por el hijo de Juana Rivas que debe volver a Italia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su departamento ha preparado una comunicación a la Fiscalía General del Estado. Quieren instar al Ministerio Público a "hacer todo lo posible" por "hacer cumplir los derechos de Daniel", el hijo de Juana Rivas que tendrá que volver el martes que viene a Italia a raíz de un auto del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada.

El menor, que está en España desde Navidad, tendrá que volver a Italia con su padre, Francesco Arcuri, el próximo 22 de julio. Ello, después de que las justicias italianas y españolas ratificaran que la custodia del menor corresponde al padre.

"He recibido una carta de Daniel, una carta durísima en la que me pide ayuda porque tiene miedo, está aterrorizado, no quiere volver a Italia", explica la ministra Rego en un vídeo compartido a través de su perfil en distintas redes sociales. "Hemos preparado una comunicación a la Fiscalía General del Estado para hacer todo lo posible por hacer cumplir los derechos de Daniel".

Interés superior del menor

En esa comunicación, continúa la ministra, "hemos recordado que hay una legislación internacional y nacional que garantizan los derechos de la infancia y el interés superior del menor, una legislación que dice que los niños tienen derecho a ser escuchados". "Desde el Ministerio de Juventud e Infancia vamos a seguir trabajando con determinación para proteger los derechos de Daniel", concluye.

La reacción de la ministra Rego llega también apenas unas horas después de que la Plataforma contra la violencia de género 25 de Noviembre/8 de Marzo de Granada iniciara una recogida de firmas para reclamar que la Justicia escuche a Daniel, el hijo menor de Juana Rivas y el italiano Francesco Arcuri, antes de que regrese con su padre, que tiene la custodia.

La plataforma granadina quiere que tanto la propia Rego como el ministro de Justicia Félix Bolaños fuercen la suspensión inmediata de la entrega del niño con su padre.