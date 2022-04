Muere el primer niño por hepatitis aguda de origen desconocido

La hepatitis aguda de origen desconocido que se extiende ya por 12 países del mundo y afecta a 169 niños, 13 de ellos en España, se ha cobrado su primera víctima mortal en Reino Unido, según comunicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde que el 15 de abril, la OMS notificara la aparición de un brote de la enfermedad, el número de casos ha aumentado a un ritmo vertiginoso. Hasta el 21 de abril han aparecido casos en Reino Unido (114), España (13), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (5), Países Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Rumanía (1) y Bélgica (1).

La organización con sede en Ginebra, que no ha dado más datos sobre el niño fallecido, señaló que 17 de los niños afectados (aproximadamente uno de cada 10) han necesitado un trasplante de hígado tras contraer la nueva enfermedad

En cuando a los síntomas más comunes entre los enfermos, mucho señalan síntomas gastrointestinales que incluyen dolor abdominal, diarrea y vómitos. La edad de los afectados actualmente oscila entre el mes y los 16 años y en la mayoría de los casos no presentan fiebre.

El organismo, que investiga el agente causal de esta enfermedad, se plantea como principal hipótesis el adenovirus o resfriado común. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de los casos, pero sí han sido detectados adenovirus en al menos 74 pacientes y el virus SARS-CoV-2 que produce la Covid-19 en unos 20, si bien se han encontrado 19 pacientes con ambas patologías.

Además, informan de que en el Reino Unido, donde se ha notificado la mayoría de los casos hasta ahora, se ha observado “un aumento significativo de las infecciones por adenovirus en la comunidad (particularmente detectadas en muestras fecales de niños) tras los bajos niveles de circulación anteriores a la pandemia de Covid-1″. La misma situación se está dando en Países Bajos.

No obstante, la OMS señaló que aún no está claro si ha habido un aumento de casos o si se trata de una pauta normal que no había sido detectada hasta ahora, aunque la organización manifestó inquietud por el hecho de que un adenovirus, normalmente asociado a dolencias respiratorias leves, pueda estar causando inflamaciones hepáticas agudas.

Ante este anómalo ascenso de casos de hepatitis de origen desconocido, la OMS pide a las redes sanitarias que han identificado casos pero también otros países que continúen las investigaciones y tomen medidas preventivas.

Recomienda en este sentido medidas ya conocidas durante la pandemia deCovid (lavado de manos frecuente, cubrirse al toser, etc) y tests de sangre, suero, orina y heces de los afectados para analizar y secuenciar los posibles virus causantes.

La OMS no recomienda tomar medidas restrictivas a la entrada y salida al Reino Unido u otros países afectados, ya que por ahora no ha identificado que los viajes internacionales guarden relación con la proliferación de casos.