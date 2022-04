Un adenovirus detrás de los casos de hepatitis aguda en niños

Europa sigue en alerta por los casos de hepatitis infantil de origen desconocido – ya que no se corresponde con ninguna variante de las identificadas hasta la fecha – que afecta a menores de 10 años. Aunque hasta ahora los únicos países donde se han identificado casos son Reino Unido – donde hay más de 70 casos registrados – y España – con tres casos comunicados– se prevé que pronto aparecerán en el resto de países europeos. La comunidad científica y médica no quiere aventurarse a dar certezas sobre el origen, y las autoridades sanitarias han informado que el análisis de las muestras de estos pacientes se está realizando en tiempo récord para poder dar una respuesta con la mayor celeridad posible.

Sin embargo, ya se barajan algunas hipótesis sobre las causas que pueden estar detrás de este cuadro de hepatitis aguda severa que, pese a que aún no ha causado ningún fallecimiento, si ha obligado a realizar trasplantes hepáticos a seis de los niños en Reino Unido y a uno en España. La hepatitis es una condición que afecta al hígado y puede ocurrir por varias razones. Sin embargo, en los casos bajo investigación, no se han detectado los virus comunes que causan la hepatitis. Según el Ministerio de Sanidad, las pruebas de laboratorio excluyen los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. También se han descartado las causas habituales, como antecedentes de viajes o farmacológicas, pero se sigue investigando otro tipo de causas infecciosas, tóxicas o químicas.

Sin relación con la vacuna anticovid

Otra cosa que se ha descartado es que su aparición tenga algo que ver con la vacuna frente a la covid. La Agencia de Salud de Reino Unido ha informado de que ninguno de los menores afectados había sido vacunado frente al SARS-CoV-2. De este modo, las opciones para explicar este cuadro de origen desconocido pasan por distintas hipótesis, que tienen el común el origen vírico.

Hepatitis severa en niños FOTO: M. Roselló

«Descartados los virus que originariamente causan la hepatitis, otros como el del dengue o el de la fiebre amarilla – que también pueden causarla pero que no tiene sentido que estén vinculados a estos casos – y su vínculo con otros virus conocidos como el citomegalovirus o el de Epstein-Barr – que también puede estar relacionado con la enfermedad – una hipótesis puede ser que el origen este en algún tipo de adenovirus», señala Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Inmunología de la facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo- CEU, de Madrid. «Aun así, me parece raro que, si se tratara de un adenovirus, no se hubiera sabido ya, porque son sencillos de detectar. Por ello, me decanto más, en el caso de que sea un virus, porque se trate, o bien de una nueva variante no identificada de algún virus ya conocido que haya adquirido un mayor tropismo o una mayor afección hepática, o bien de un virus nuevo y desconocido cuyo origen y efectos desconocemos por el momento», explica.

Niños pequeños sin inmunidad

De hecho, Reino Unido baraja esta teoría de la reacción a un adenovirus – que se transmite igual que gripes y catarros - que haya aparecido una vez han desaparecido las restricciones contra la covid en la mayoría de los países europeos. Graham Cooke, especialista en enfermedades infecciosas del Imperial College London, lo explicaba de este modo: “probablemente haya un grupo de niños y niñas que se han expuesto – por primera vez– a todos esos virus a los que normalmente estarían expuestos en sus primeros años de vida».

No obstante, la realidad es que no se ha observado un particular repunte de los casos de virus respiratorios en las últimas semanas entre la población infantil. Tampoco en España, donde los expertos piden prudencia y no generar una alama social. “La información de la que disponemos no es para generar una alarma social dado que, de momento, no hemos visto un aumento inusual de estos casos”, señala Cristina Molera coordinadora del Grupo de Trabajo de Hepatología de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. “Lo que podemos hacer es lo que ya se está haciendo: alertar a los hospitales, a la comunidad científica y a los padres para que estén atentos. Si una familia detectara que su hijo o hija presenta una coloración amarilla de la piel – sobre todo en la conjuntiva del ojo – y/o orina de coloración muy oscura, recomendamos que se acerque al centro de salud más cercano», explica.

Comunidades como Cataluña, La Rioja o Galicia informaron ayer de que permanece alerta ante la posible aparición de casos, si bien aún no se ha identificado ninguno. Desde la Comunidad de Madrid se mandó el miércoles una alerta a los centros sanitarios y se ha recomendado la revisión de aquellos casos de hepatitis aguda que hayan podido verse en los servicios de Pediatría desde el mes de enero hasta la fecha para poder tener una muestra más representativa. Sanidad ha pedido a todas las CC.AA que se lleve a cabo «observación y búsqueda activa» de posibles casos.