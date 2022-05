¿A cuánto asciende la multa por no llevar bien colocado el equipaje en el coche?

Todo el mundo sabe que algunas conductas temerarias, como conducir bajo los efectos del alcohol, superar el límite de velocidad o utilizar el teléfono móvil al volante son motivo de multa y de retirada de varios puntos del carnet de conducir. Sin embargo, también hay otros comportamientos que -aunque son menos frecuentes- pueden ser igualmente peligrosos para la seguridad vial y que -evidentemente- son punibles... incluso si no están recogidos explícitamente en el Reglamento General de Circulación.

Un agente cobra una multa en una reciente campaña de control de velocidad de la Guardia Civil

Buen ejemplo de ello es conducir descalzo... en ningún lugar de la legislación de tráfico se habla abiertamente de ello. Y sin embargo, queda meridianamente claro que puede considerarse (y de hecho se considera) una infracción sancionable. Y es que, en el artículo 18 de la Ley de Tráfico y Seguridad se especifica que “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.

Con esta norma en la mano, hay muchas conductas que podrían dar lugar a una sanción. Y no sólo ir descalzo, que sería el caso más flagrante; sino que también podría interpretarse que ir con el brazo apoyado en la ventanilla, ir demasiado abrigado o llevar suelto y mal organizado el equipaje son conductas punibles... como de hecho lo son. Esto puede sorprender a muchos, pero la realidad es que conducir con el brazo apoyado en la ventanilla o conducir demasiado abrigado, puede sancionarse con una multa de 80 euros. Y si un agente de seguridad considera que el equipaje que llevamos en el coche está mal colocado o que podría suponer un riesgo para los ocupantes del vehículo, la multa ascendería hasta los 200 o -incluso- los 500 euros... así como la pérdida de cuatro puntos en el carnet.

Más allá de plantear el legítimo debate acerca de los límites a la libre interpretación del artículo 18 de la Ley de Tráfico y Seguridad, es importante subrayar que -efectivamente- una mala disposición del equipaje en la cabina del vehículo sí que puede llegar a suponer un peligro. Porque puede comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias; así como ocultar los dispositivos de alumbrado y señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios.

Un agente de tráfico puede sancionar a un conductor que circula descalzo o con chanclas

Por ese motivo, y con independencia de lo excesivo y absurdo que pueda ser que se imponga una multa de 500 euros por llevar mal colocado el equipaje (a criterio de un agente), es interesante que recordemos cuál es la forma correcta de hacerlo:

¿Cómo debemos colocar el equipaje?

Como norma general, podemos decir que que todos los objetos que llevemos en el coche deberían ir en el maletero o en un cofre cerrado, hermético y normativo en el techo, aislados del habitáculo... incluso los objetos más ligeros. Porque podrían alcanzar 50 veces su masa si se produce una colisión o un frenazo a 50 kilómetros por hora; lo que les convertiría en auténticos (y potencialmente letales) proyectiles.

Por eso, es importante que nos preocupemos de distribuir correctamente la carga antes de arrancar el vehículo. Es un peligro real y frecuentemente subestimado. De hecho, hay -al menos- un 35% de los conductores que no impone ningún criterio a la hora de organizar el equipaje en los desplazamientos largos, de acuerdo con una encuesta realizada por el Real Automóvil Club de España (RACE) y por la marca de neumáticos Goodyear.

Pero ojo, que llevar toda la carga fuera del habitáculo del vehículo no es la única precaución que debemos tomar. La forma en la que la colocamos en el interior del maletero, también puede tener su impacto en el manejo y la seguridad del vehículo. Para que esto no ocurra, debemos colocar primero los bultos más voluminosos y más pesados, pegándolos al respaldo de los asientos traseros. Asimismo debemos intentar que las cargas se repartan de una forma equilibrada entre ambos lados. Y siempre es recomendable sujetar el equipaje utilizando los puntos de amarre dispuestos en el interior del maletero.

Habrá pocas ocasiones en la que esto sea necesario, pero si debemos llevar mucho peso, es imperativo que revisemos primero la ficha técnica de nuestro vehículo para comprobar que no estamos superando la Masa Máxima Autorizada. Y si el volumen del equipaje es tan grande que no cabe en el maletero, es aconsejable que nos hagamos con elementos externos para el techo; vigilando que la carga no sobresalga más de un 10 por ciento de la longitud del coche y que -en ningún caso- bloquee los dispositivos de alumbrado o señalización. Y recuerda que debes retirarlos cuando no los estés utilizando.