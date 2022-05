Tostada con mantequilla o aceite, ¿cuál es más saludable?

La ciencia se aplica a múltiples ámbitos de la vida de las personas. Uno de los que se encuentran más de moda en los últimos años es en el campo de la nutrición donde distintas investigaciones científicas han trabajado a destajo para tratar de averiguar las bondades de muchos alimentos y mejorar la salud de las personas.

Así, gracias a estudios de gran relevancia algunos han incorporado cambios en su forma de alimentarse para extraer los beneficios de algunas comidas, incluso, desconocidas para la mayoría. En ese sentido han aparecido también los superalimentos cuyo fin se basa en ofrecer con una simple toma múltiples beneficios como vitaminas y minerales que ayuden al organismo.

La alimentación, además, ha tomado un nuevo camino siendo parte fundamental para muchos en un estilo de vida saludable. Una dieta variada y con una buena base puede ser clave en el funcionamiento de nuestro organismo junto a la lucha contra algunas patologías que han aumentado exponencialmente en los últimos años.

Así las cosas, una dieta equilibrada, ejercicio físico de forma asidua y un correcto descanso resultan, según los expertos, fundamentales si queremos vigilar nuestra salud. Múltiples estudios, incluso, han logrado confirmar que estos tres hábitos son capaces de reducir el riesgo de ciertas patologías y la lucha contra estas de forma mucho más efectiva.

Por este motivo, muchas personas han empezado a tomar especial conciencia de cambiar sus hábitos y así poder mejorar su calidad de vida. Esto ha llegado, incluso, a algunos puntos muy destacables como por ejemplo los desayunos tradicionales.

Gran cantidad de ciudadanos han cambiado cosas tan típicas como el famoso desayuno con cereales que en tantos hogares se estableció desde principios de siglo. Incluso, los cambios han llegado a recetas tradicionales que se han desplazado por otro tipo de alimentos cuyos beneficios pueden ser mayores para la salud.

Cuando tratamos de reducir nuestra grasa del cuerpo es muy importante tener en cuenta el balance calórico a lo largo del día. Para perder peso necesitamos encontrarnos en déficit, es decir, con menores cantidades ingeridas de comida que consumidas pero de una forma controlada y no agresiva para evitar caer en trastornos o errores típicos. En este caso, las prisas no son buenas consejeras y un nutricionista junto a la paciencia son claves a la hora de perder grasa.

Una de las comidas más famosas en España y todo el mundo es la tostada. Pese a que esta puede ir acompañada prácticamente de cualquier alimento hay dos tipos que reinan por encima de los demás: la de aceite y la de mantequilla.

En nuestro país el aceite de oliva juega, además, un papel fundamental en la dieta siendo una de las mejores grasas disponibles. Por su parte, la mantequilla también cuenta con mucha popularidad en múltiples recetas, algo que la ha convertido en un buen competidor para las tostadas.

Más saludable

En esta lucha si analizamos cuál de los dos es más saludable el aceite de oliva resulta ganador. Pese a que una buena mantequilla también puede suponer grandes beneficios para el organismo el aceite proporciona una elevada cantidad de aceites grasos y compuestos fotoquímicos buenos para la salud, algo que en el caso de la mantequilla es menor.

Además, la mantequilla suele contar con añadidos para potenciar el sabor o la conservación cosa que no se da con el aceite de oliva. Aun así, también cabe destacar que si lo que buscamos es perder grasa o no engordar deberemos vigilar tanto la cantidad de aceite como de mantequilla debido a su alto contenido calórico que pese a ser muy beneficiosas pueden ser un arma de doble filo.