Miles de médicos se manifiestan ante el Congreso: «Dignifiquemos la profesión»

Mejorar sus condiciones laborales y, por lo tanto, la calidad asistencial que recibe la población. Estos son los objetivos básicos buscados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en una convocatoria que reunió ayer a miles de médicos de toda España ante el Congreso de los Diputados bajo el lema «Dignifiquemos la profesión», .

Un acto al que también acudieron el presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), Tomás Cobo y la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Luciana Nechifor. Se sumaron la exministra de Sanidad, Ana Pastor, y la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Elvira Velasco, quienes acudieron a recoger en mano el manifiesto con las principales reivindicaciones expuestas por los médicos, como se había solicitado a todos los grupos parlamentarios.

El presidente de la Confederación, Tomás Toranzo, tras señalar que lamentablemente todos los responsables sindicales autonómicos de CESM volvían a verse las caras dos años después de la pandemia «y con los problemas aún por solucionar», comenzó a leer el manifiesto apuntando a la necesidad de aumentar la financiación en Sanidad al menos en 10.000 millones más anualmente –«la partida presupuestaria destinada a la sanidad pública no llega ahora al 6 por ciento, cuando en 2009 era un punto más. Y el dinero destinado a Sanidad ¡que no se dedique a otros menesteres!»– y a la planificación de las necesidades de facultativos.

Otras reclamaciones concretas incidían en mayor protección a los profesionales, recuperar la pérdida de poder adquisitivo, restablecer la jornada de 35 horas en toda España, dignificación retributiva de las guardias, acabar con la precariedad y temporalidad, homogeneizar y ampliar la carrera profesional en toda España, mejorar el sistema de Formación Sanitaria Especializada, una jubilación flexible entre los 60 y 70 años, garantizar la titulación, la creación de la especialidad de Urgencias y mejorar la formación de Familia. También que las lenguas cooficiales no sean requisito para trabajar en el Sistema Nacional de Salud, un plan urgente para la Atención Primaria y la incentivación de los puestos de difícil cobertura.

La concentración pretendía de igual forma, según sus convocantes, retomar la manifestación que la profesión desarrolla anualmente para exigir mejoras laborales y que se vio suspendida por la pandemia. En este caso, la Confederación ha querido protestar por la situación por la que atraviesan los facultativos, agravada por estos dos años «en los que se ha hecho un especial sobreesfuerzo para asumir la asistencia sanitaria de la población, en condiciones laborales intolerables en algunos casos apelando a la vocación, pero que no se puede prolongar durante más tiempo».

El presidente de los médicos, Tomás Cobo, señalaba para LA RAZÓN que lo más urgente que debían acometer las autoridades sanitarias españolas es «hacer caso a los profesionales, que damos consejos gratuitos. No nos tienen en cuenta cuando los de arriba deberían recibir la información de los que estamos en la trinchera».

Recordó Cobo que las medidas reclamadas ayer ante el Congreso «llevamos reivindicándolas desde hace 20 años. Como que seguimos con salarios muy por debajo de los europeos, con trabajo precario». Y quiso recordar a los 125 profesionales sanitarios fallecidos durante la pandemia.

El presidente del Cgcom denunció que el problema de la Atención Primaria «es grave» y «común» en todas las comunidades autónomas. «O se aborda con inmediatez o poco a poco se va a ir destruyendo. Si no se regula la precariedad, si no se dan incentivos para cubrir entornos rurales, si no se establece un plan, no haremos nada», remachó Tomás Cobo.