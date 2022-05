Así es el “Wonder of the Seas”, el crucero más grande del mundo

Aunque han pasado tres años desde su construcción, el crucero más grande del mundo lleva relativamente poco tiempo a pleno funcionamiento. Con unos asombrosos 362 metros de eslora, 66 metros de manga y 9,3 metros de calado, el “Wonder of the Seas”, de “Royal Caribbean”, fue entregado en enero de este año y comenzó su viaje inaugural desde Fort Lauderdale, Florida, al Caribe el pasado 4 de marzo. Aunque anteriormente ya se le pudo ver en el puerto de Cádiz, sin pasaje, cuando realizó una parada técnica antes de emprender su actividad en el Caribe.

El crucero, que cuenta con 18 cubiertas, fue construido en el astillero francés de Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire, y tiene capacidad para 6.988 pasajeros y 2.300 tripulantes. El nuevo crucero ha arrebatado a su buque hermano, el “Symphony of the Seas”, el título de crucero más grande del mundo. El “Symphony of the Seas”, que también forma parte de la flota de “Royal Caribbean”, tiene capacidad para 6.680 pasajeros y cuenta con 360 metros de eslora.

El gran tamaño y volumen del “Wonder of the Seas” es una maravilla de la ingeniería moderna. A bordo, mientras cabalgan sobre las olas del mar Caribe, los pasajeros tendrán la oportunidad de jugar una partida de “laser tag” o echar un minigolf, escalar rocas, ver una película en la pantalla de cine junto a la piscina, practicar danza tirolesa, visitar el casino, relajarse en el spa o en el solárium, cantar karaoke, o asistir a una actuación de patinaje sobre hielo, entre muchas otras cosas.

El crucero también tiene una cancha de baloncesto, una piscina para practicar surf, un tiovivo e incluso el tobogán de agua más alto instalado en un barco. Los huéspedes pueden hasta saborear un delicioso frappuccino en el Starbucks que tiene en su interior mientras se dirigen a las Bahamas. Asimismo, el “Wonder of the Seas” contiene ocho vecindarios separados, en el que se incluye un vecindario de suites de lujo, e incluso cuenta con su propio “Central Park”, con más de 20.000 plantas vivas.

“Siempre nos enorgullecemos de ofrecer a los huéspedes los mejores y más innovadores barcos para brindarles una experiencia verdaderamente extraordinaria. La maravilla abarca todo eso”, dijo a la cadena estadounidense “CNN Travel” Mark Tamis, vicepresidente senior de operaciones hoteleras de “Royal Caribbean International”.

Problemas por el Covid-19

Royal Caribbean da la bienvenida al Wonder of the Seas que operará en Barcelona a partir de mayo

Aunque la entrega del barco estaba originalmente programada para 2021, esta se retrasó debido a las continuas interrupciones provocadas por la pandemia del coronavirus. Además, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) impulsó los viajes en crucero al nivel de riesgo más alto en materia de contagios a finales de diciembre, indicando que el riesgo de Covid-19 era “muy alto” debido a un aumento en las infecciones entre los pasajeros y la tripulación de cruceros después de la aparición de la variante Omicron. No obstante, este mes de febrero, el CDC redujo el nivel de riesgo del nivel 4 al nivel 3, lo que significa que su consejo ahora es que las personas que quieran realizar este tipo de viajes deben estar completamente al día con sus vacunas para evitar complicaciones.