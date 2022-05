¿Cómo podemos saber si un vado sigue vigente?

A todos nos ha pasado que mientras buscábamos desesperados un sitio donde aparcar nuestro vehículo, nos hemos encontrado un emplazamiento vacío con un vado. Y tras varios minutos dando vueltas, ese tipo de aparcamientos se ve cada vez más “apetecible”. No obstante, debemos tener en cuenta que la multa por dejar nuestro vehículo en una de estas zonas es de 200 euros, además de la retirada del automóvil por medio de una grúa y el pago de dicho servicio. Eso sí, si estacionamos nuestro vehículo de tal forma que, aunque invada la zona, permita la entrada o salida de vehículos, no tendríamos ningún problema. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que, aunque no haya señal de vado, no podemos aparcar en la entrada o salida de un garaje. Así lo dicta el artículo 91.1 del Reglamento General de Circulación: “La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía”. No obstante, no todas las señales de vado que vemos a diario están realmente homologadas y en algunas de ellas podemos aparcar nuestro vehículo, pero ¿cuáles son?, ¿cómo podemos distinguirlas?

La señal de vado permanente

Lo primero que debemos saber es como reconocer una señal de vado homologada. La señal, conocida como R-308, debe de ser una chapa de acero de 25 mm de circunferencia y 2 mm de grosor. Asimismo, este tipo de señalizaciones debe contar con el escudo del ayuntamiento del municipio en el que se encuentre. Además, debe incluir el número de licencia, el título de vado e indicar si es permanente o se limita a alguna franja horaria concreta.

¿Cómo saber si sigue vigente?

Señal de vado permanente del ayuntamiento de Valladolid FOTO: La Razón (Custom Credit)

Lo primero que debemos saber es que los vados hay que renovarlos cada año mediante un pago al ayuntamiento que, aunque depende del municipio donde se encuentre, suele ser de aproximadamente 70 euros. En el caso de no realizar el pago, y en consecuencia no contar con la homologación correspondiente, este acto puede suponer una multa para el que coloque dicha señal. Pero la pregunta que nos interesa es: ¿Cómo podemos saber, nosotros como conductores, si aún se encuentra vigente el vado que tenemos delante? Muy sencillo, lo cierto es que muchas de estas placas incluyen una pegatina que indica el tiempo de vigencia, y fijándonos en este dato podremos comprobar si ha sido renovada o no y si podemos aparcar nuestro vehículo.

No obstante, en ocasiones no aparece dicha pegatina, en ese caso, especialmente si tenemos sospechas de que podría no haberse renovado dicha señalización, podemos realizar una consulta al correspondiente ayuntamiento. Tras los trámites necesarios con movilidad, urbanismo u otros departamentos, podremos saber si, aunque aparezca la placa, estamos obligados a respetarla o no.