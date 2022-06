¿Eres capaz de encontrar las cinco letras “Y” en menos de un minuto?

Los acertijos visuales fueron creados -en un primer momento- para ser utilizados en el campo de la psicología, como parte de los test conductuales. Pero con el tiempo, quedó muy clara su utilidad a la hora de divertir a las personas que tenían un poco de tiempo libre, y también para generar la desesperación en todos aquellos incautos que han caído en sus redes. Este tipo de adivinanzas, muy populares en las redes sociales en la actualidad (sobre todo después de la pandemia del coronavirus), requieren de una amplia gama de habilidades lógicas y visuales.

¿Eres capaz de encontrarlas?

Es lo que ocurre con esta ilusión óptica que nos lanza el guante con un reto aparentemente sencillo... pero que no lo es en absoluto. De hecho, es tan complicado que solo unos pocos son capaces de resolverlo en menos de un minuto. El reto lo compartió el portal estadounidense “Small Joys”; que cada vez día se hace más popular, gracias a la complejidad de sus acertijos.

La premisa es sencilla, lo único que debemos hacer es localizar las cinco letras “Y” que están contenidas en esta imagen, en el tiempo límite de un minuto. ¿Fácil, no?, Pues no.. no es tan fácil como parece. En realidad, muchas personas llegan a marearse tratando de arreglárselas entre tantas “X”. Por eso, lo mejor es que trates de relajarte y concentrarte al máximo para resolver este complicado acertijo visual:

Un acertijo visual mucho más complicado de lo que parece FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aquí está la respuesta:

El tiempo se ha terminado. ¿Has sido capaz de encontrar las cinco “Y” que estaban escondidas en la imagen en menos de un minuto? Si lo has conseguido, eres uno de los pocos que ha sido capaz hacerlo a la primera. Y si este no es el caso, no te preocupes, porque lo más habitual es que solo seamos capaces de encontrar 4 en el tiempo límite. Eso sí, ahora que te has quedado “enganchado” al acertijo visual, no podrás irte sin conocer la respuesta:

Respuesta al acertijo visual de las 5 letras "Y" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Son muchos los usuarios de las principales redes sociales que han tratado de localizar sin éxito las cinco “Y” en el tiempo indicado. Por lo que, si has sido capaz de cumplir el reto, quizá es buen momento de pasar a otros desafíos más complicados. Por tanto, te recomendamos estos otros retos con los que podrás mejorar tus habilidades lógicas y visuales: