¿Qué podemos hacer si nos pica una medusa? ¿Qué acciones debemos evitar?

Las picaduras de medusa provienen de células llamadas nematocistos que se encuentran en los tentáculos que arrastran a la medusa cuya forma se asemeja a la de una campana. Sin embargo, en algunas especies, este veneno se encuentran en el cuerpo del animal y no en los tentáculos. Estas células inyectan un veneno a base de proteínas, no obstante las reacciones alérgicas graves son la reacción más peligrosa a la mayoría de las picaduras de medusas. Sin embargo, algunas especies tienen un veneno lo suficientemente fuerte como para matarnos, incluso si no somos alérgicos a ellas.

Por tanto, el tratamiento rápido de las picaduras de medusas puede ser fundamental para reducir el dolor, evitar que los síntomas sistémicos empeoren y reducir el riesgo de complicaciones (incluidas las infecciones). Una vez que se brindan los primeros auxilios, los medicamentos pueden ayudar a aliviar el dolor y la hinchazón. No obstante, las reacciones graves deben tratarse en un hospital.

Primeros auxilios

En cataluña, las medusas provocan el 50% de los incidentes en las playas

Hay tres pasos comúnmente recomendados para el tratamiento de primeros auxilios de una picadura de medusa:

Enjuague : enjuague los tentáculos con agua caliente si es posible. Si no hay agua caliente disponible, use agua salada en lugar de agua dulce. El agua dulce puede empeorar el dolor .

Retire los tentáculos : retire los tentáculos restantes con ayuda de guantes o pinzas . Evite usar las manos desnudas ya que corre el riesgo de que le piquen de nuevo .

Tome un baño caliente: esto puede ayudar a extraer parte del veneno de la herida. La regla general es bañarse a la temperatura más alta posible que pueda tolerar (al menos 40ºC).

Una vez que haya quitados los tentáculos y sumergido la herida en agua caliente, existen ciertos medicamentos que le ayudarán a controlar el dolor y promover la sanación:

Loción de calamina para refrescar y secar la piel supurante. Crema de hidrocortisona al 1% para reducir la inflamación y el dolor. Paracetamol para aliviar el dolor. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como ibuprofeno y naproxeno para reducir el dolor y la hinchazón.

Una compresa de hielo también puede aliviar el dolor y la hinchazón, pero asegúrese de colocar un paño entre la compresa de hielo y la piel, y de aplicar el hielo durante menos de 15 minutos para evitar la congelación.

Qué no hacer

Las medusas afectan a todo el Levante y a baleares

Hay muchos mitos y conceptos erróneos sobre cómo deben tratarse las picaduras de medusas. Pocos de estos remedios caseros tienen alguna investigación que respalde su uso y pueden causar más daño que otra cosa. Por ejemplo, algunas personas recomiendan enjuagar una picadura de medusa con vinagre blanco para aliviar el dolor, pero la evidencia está dividida sobre si esto realmente ayuda. Los beneficios parecen diferir según la especie, un estudio de 2017 de la medusa melena de león sugiere que enjuagar una picadura con agua de mar en realidad puede aumentar la liberación de veneno, mientras que enjuagar con vinagre no tiene tal efecto. Por el contrario, enjuagar una picadura de medusa azul con vinagre a menudo empeora el problema.

Por último, a pesar de lo que algunas personas puedan decir, orinar sobre una picadura de medusa puede empeorar el dolor y hará poco o nada para “neutralizar” el veneno. Además, orinar en un tentáculo puede hacer que se contraiga, inyectando más veneno en la piel. Por lo que debemos evitar este tipo de remedios caseros.