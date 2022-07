Agudeza visual: ¿Es capaz de encontrar al animal oculto en menos de cinco segundos?

Existen multitud de formas de entretenimiento en las redes sociales, además de memes, videos, bailes, consejos... también hay contenido que hace que nuestra mente se ponga a trabajar. Como los retos o acertijos visuales, que son aquellos que no están basados en la pura lógica y que requieren de cierto tipo de conocimientos especiales para resolverlos. Este tipo de ejercicios mentales, muy populares en a actualidad, requieren de una amplia gama de habilidades lógicas y visuales. En sus orígenes, estos retos fueron creados para ser utilizados en el campo de la psicología, como parte de los test conductuales. Pero con el tiempo, quedó muy clara su utilidad a la hora de divertir a las personas y también para generar la desesperación en todos aquellos incautos que han intentado resolverlos sin éxito.

Uno de lo más compartidos en las últimas semanas es un claro ejemplo de ellos. En el reto, el usuario tiene tan solo cinco segundos para encontrar el animal que se oculta en la imagen y aunque parezca fácil de descifrar, nada mas lejos de la realidad, ya que tendrá que mirar con mucho cuidado si quiere detectar al animal oculto puesto que toda la imagen está cubierta de ramas y hojas del mismo color que el animal, lo que nos dificultará aún más la labor de encontrarlo.

Aparentemente según los autores, si logra detectarlo rápidamente, se encuentra entre el afortunado cinco por ciento, lo que demuestra que sus habilidades en este tipo de retos es muy superior a la del resto.

La solución

Solución reto animal oculto FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si por el contrario, no ha sido capaz de encontrar al animal oculto en la imagen, no se preocupe, ya que la dificultad del reto es elevada. Para aquellos que no sean capaces de encontrar la solución y quieran saber la ubicación, aquí le dejamos la localización del escurridizo animal.

Se trata de un jabalí que está dentro de la maleza en la parte izquierda de la imagen.

Son muchos los usuarios de las principales redes sociales que han tratado de localizar al jabalí sin conseguirlo, por lo que, si ha sido capaz de cumplir el reto, quizá es buen momento de pasar a otros desafíos más complicados. Por tanto, le recomendamos estos otros retos con los que podremos mejorar nuestras habilidades lógicas y visuales. ¿Conseguirá estar entre el 1% que encuentra el elefante?, ¿podrá resolver el acertijo del euro perdido o el acertijo del puerto que sólo 1 de cada 5 personas consigue resolver?