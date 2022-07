Problema matemático: ¿Podrá obtener 100 usando los números del 1 al 9 a través de la suma o la resta? Solo el 5% es capaz de resolverlo

Las principales redes sociales son una gran fuente de entretenimiento, además de videos humorísticos, musicales, de belleza, de alimentación... también hay contenido que pone nuestra mente a trabajar a través de problemas de lógica. Como los retos o acertijos, que son aquellos que no están basados en la pura lógica y que requieren de cierto tipo de conocimientos especiales para resolverlos. Este tipo de ejercicios mentales, muy populares en las redes sociales en la actualidad, requieren de una amplia gama de habilidades lógicas y visuales. En sus orígenes, estos retos fueron creados para ser utilizados en el campo de la psicología, como parte de los test conductuales. Pero con el tiempo, quedó muy clara su utilidad a la hora de divertir a las personas, por eso son muchas las páginas webs, youtubers o tiktokers los que dedican sus canales a estos juegos que, en muchas ocasiones resultan casi imposibles de resolver.

En esta ocasión el reto fue sacado de un libro de Martin Gardner, un divulgador científico y filósofo de la ciencia estadounidense, así como mago ilusionista, muy popular por sus libros de matemática recreativa. En el reto se nos propone que, siguiendo el orden numérico dado, deberemos distribuir tres operaciones, aunque únicamente podrán ser sumas o restas, de manera que el resultado final sea 100.

Tras varias operaciones buscando el resultado nos daremos cuenta de que es más complicado de lo que parece. Por ello, para probar qué operaciones nos ayudarán a alcanzar el número buscado, podemos hacer uso de papel y lápiz o, por el contrario, de una calculadora.

La solución

Si tras varios minutos realizando operaciones no ha sido capaz de encontrar la solución, no se preocupe, ya que la dificultad del reto es elevada. Para aquellos que no sean capaces de resolver este problema matemático y quieran saber como resolver el reto, esta es la solución:

123 - 45 = 78

78 - 67 = 11

11 + 89 = 100

Solución reto matemático FOTO: La Razón (Custom Credit)

Son muchos los usuarios de las principales redes sociales los que han tratado de resolver el problema sin conseguirlo, por lo que, si ha sido capaz de cumplir el reto, quizá es buen momento de pasar a otros desafíos más complicados. Por tanto, le recomendamos estos otros retos con los que podremos mejorar nuestras habilidades lógicas y visuales. ¿Conseguirá estar entre el 1% que encuentra el elefante?, ¿podrá resolver el acertijo del euro perdido o el acertijo del puerto que sólo 1 de cada 5 personas consigue resolver?