¿Eres capaz de acertar el resultado en solo 10 segundos?

Si quiere poner a prueba su agilidad mental, ha llegado al lugar adecuado. El siguiente reto viral es -sin lugar a dudas- uno de los más difíciles que podemos encontrar en internet. Sobre todo porque solo tiene 10 segundos para superarlo con éxito. Lo único que debe hacer es identificar el valor de cada pájaro… para luego resolver correctamente la última ecuación de la imagen. Parece sencillo, ¿No?

Si quiere intentarlo, asegúrese de estar completamente concentrado y ponga en marcha el cronómetro. Recuerde, solo tiene 10 segundos para completarlo. Y si no es capaz de adivinar el resultado, no se preocupe lo más mínimo. La realidad es que son muy pocos los que han conseguido cantar victoria en su primer intento.

Encuentra la respuesta en menos de 10 segundos

Encuentra la respuesta a la última serie FOTO: La Razón (Custom Credit)

Como habrá podido comprobar, este ejercicio de cálculo mental no es en absoluto sencillo. Logra encontrar la correlación lógica entre las diferentes especies y números, dentro del límite de tiempo, requiere de una enorme capacidad de concentración y cálculo mental.

Lo más normal es que usted no haya conseguido resolverlo en los 10 segundos establecidos. Si este es el caso, quizás quiera volver a intentarlo… esta vez sin límite de tiempo. Aunque si es usted de esos que no tiene ninguna paciencia, puede continuar leyendo para que le contemos cuál es el resultado.

¿Cuál es la respuesta?

Como seguramente habrá podido deducir rápidamente, cada pato tiene un valor de 7. Porque en la primera fila podemos observar que los tres patos valen 21. Por lo tanto, si dividimos 21 entre 3, encontramos que cada uno de ellos vale 7. Luego, de la segunda fila podemos inferir que cada uno de los pajaritos con el pecho y la cresta naranja tienen un valor de 5. Porque, si el sumatorio total es de 17 y el valor del pato es de 7, solo nos queda dividir 10 por cada uno de los pajaritos naranja por dos; dando como resultado que cada uno de ellos tiene un valor de 5.

La última fila completa nos presenta a dos pajaritos de cresta naranja y a un cuervo, y nos dice que el resultado de la operación es 18. Esto significa que el cuervo tiene un valor de 8, porque cada uno de los pajaritos vale 5. Entonces, 18 menos dos veces 5, nos dice que la respuesta es 8.

Y así llegamos a la última fila, que es la que debemos resolver. En ella, se nos presentan un pato, dos pájaros naranja y un cuervo. Ahora bien, aquí está el truco: los pajaritos naranja no están unidos por un signo de suma, sino que están juntos... lo cual rompe con todo lo que habíamos visto hasta ahora. Esto solo puede significar una cosa: no hay que sumarlos, hay que multiplicarlos (aunque en este caso el resultado no cambia, pero puede resultar un poco confuso). En resumen, la última serie iría así: 1 pato (7) + 2 pajaritos naranjas (2+5) + 1 cuervo (8) = 25.