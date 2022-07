Reinfección por Covid-19: los riesgos para la salud de contagiarse por segunda o tercera vez

Durante estos años de pandemia se han notificado casos de reinfecciones por coronavirus aunque han sido poco frecuentes y casi siempre leves. Ahora, las nuevas subvariantes de Ómicron, la BA.4 y especialmente BA.5, han dado un paso más demostrado su capacidad para infectar en poco tiempo a las personas vacunadas e incluso a aquellas que recientemente contrajeron la enfermedad con BA.2, conocida como Ómicron silenciosa.

La protección proporcionada por las vacunas y el haber cursado previamente la enfermedad ha mejorado el pronóstico de la Covid-19, sin embargo, un estudio reciente ha demostrado que con cada nueva infección aumentan las probabilidades de sufrir nuevos problemas médicos, que incluyen hospitalización, muerte y el desarrollo de Covid persistente.

El Dr. Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, explica que decidió realizar la investigación tras observar que las reinfecciones eran cada vez más frecuentes entre sus pacientes. “Si me hubieras preguntado sobre la reinfección hace un año y medio, te habría dicho que que tal vez tuviera un paciente aquí o allá, pero que era muy, muy raro. Sin embargo, eso ya no es cierto”, indica. “Así que nos planteamos una sencilla pregunta: si ya has tenido Covid-19 y ahora estás en tu segunda infección, ¿realmente añade riesgo? Y la respuesta sencilla es que sí”.

Al-Aly y su equipo analizaron los registros sanitarios de más de 5,6 millones de personas tratadas en el Sistema de Salud de la Administración de Veteranos de los Estados Unidos. Compararon los datos de más de 250 000 personas que dieron positivo por Covid-19 una vez con los registros de 38. 000 personas que se infectaron dos veces o más. Más de 5,3 millones de personas sin antecedentes de infección por Covid-19 se utilizaron como grupo de control.

De los reinfectados, la gran mayoría, el 92% (36.000 personas), había tenido Covid dos veces Aproximadamente 2.200 habían contraído la enfermedad tres veces y 246 se habían infectado cuatro veces.

Los síntomas más comunes después de la reinfección incluyeron dolor torácico, latidos cardíacos anormales, infartos, miocarditis y pericarditis, insuficiencia cardíaca y trombosis. Entre los problemas respiratorios encontraron dificultad para respirar, poco oxígeno en la sangre, enfermedad pulmonar y acumulación de líquido alrededor de los pulmones.

Los investigadores descubrieron que, en comparación con los que registraban una sola infección por Covid-19, los que habían contraído la enfermedad dos o más veces tenían más del doble de riesgo de morir y el triple de riesgo de ser hospitalizados en los 6 meses siguientes al último contagio.

También que tenían un mayor riesgo de sufrir problemas pulmonares y cardíacos, fatiga, trastornos digestivos y renales, diabetes y problemas neurológicos.

El riesgo de desarrollar nuevos problemas médicos fue más alto en los primeros 30 días después de la infección, pero continuó siendo elevado durante los 6 meses posteriores y aumentó con cada infección posterior.

Los autores del trabajo señalan que sus hallazgos demuestran que cada infección conlleva un nuevo riesgo para la salud, y que ese riesgo se acumula con el tiempo.

“La evidencia sugiere que para las personas que ya tuvieron una primera infección, la prevención de una segunda, puede protegerlos de riesgos adicionales para la salud. La prevención de la infección y reinfección por SARS-CoV-2 debe seguir siendo el objetivo de la política de salud pública”, concluyen los autores del trabajo.