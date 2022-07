La gripe disminuye parte de los efectos de la covid

La pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus 2019, la covid-19, y causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), ha resultado en una crisis de salud mundial. En total se han detectado más de 564 millones de casos. Han fallecido 6,4 millones y se han recuperado, según datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS), unos 536 millones. En España las cifras hablan de 13 millones de casos y casi 110.000 muertes.

A pesar del desarrollo de vacunas y medicamentos antivirales aprobados por las respectivas agencias, el SARS-CoV-2 continúa propagándose en todo el mundo, con la aparición frecuente de nuevas variantes virales.

La OMS afirmó una semana atrás que se espera un aumento de los casos de covid-19 en Europa este verano e instó a los gobiernos a supervisar la propagación ya que los casos se triplicaron en el último mes.

El Centro Europeo para la Prevención y Detección de Enfermedades (ECDC) reconoce cuatro variantes de interés, es decir, aquellas que indican un impacto significativo en la transmisibilidad, gravedad y/o inmunidad que probablemente tenga un impacto en la situación epidemiológica en la región.

«A medida que los países de la región europea levanten las medidas sociales que estaban vigentes anteriormente, el virus se transmitirá a niveles altos durante el verano» –explicaba el director regional de la OMS en Europa, el belga Hans Kluge–. «Este virus no desaparecerá solo porque los países dejen de buscarlo. Todavía se está propagando, todavía está cambiando y todavía se está cobrando vidas».

Con la subvariante BA.5 de Ómicron, una de las cuatro que ha sido declarada como objeto de interés por la OMS, más leve pero más contagiosa, extendiéndose por todo el continente, los 53 países de la región europea de la OMS registran actualmente poco menos de 500.000 casos diarios, según los datos de la organización. Eso es más de alrededor de 150.000 casos diarios a fines de mayo.

Y a esto hay que sumarle un problema: la gripe (o influenza). La OMS estima que alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo se infectan con influenza estacional cada año.

Muertes anuales

De ellos, entre un 0,3 y un 0,5% tienen un caso grave de gripe. En total se habla de entre 290.000 y 650.000 muertes anuales por gripe. ¿Qué pasa entonces si nos infectamos con gripe y SARS-CoV-2 al mismo tiempo?

La realidad es que ambos virus son similares en varios sentidos. Se trata de patógenos transportados por el aire y muy contagiosos. Tanto la gripe como la covid, pero por lo que se sabe hasta la fecha, el virus responsable de esta última se propaga más fácilmente. Al mismo tiempo, la covid puede provocar enfermedades más graves que la gripe en ciertas personas y aquellas que han dado positivo pueden tardar más en presentar síntomas y permanecer contagiosas por periodos más prolongados. Pese a ello no es posible diferenciar entre ambos virus con solo prestar atención a los síntomas porque algunos de ellos son los mismos: fiebre, tos, cansancio, dolor de garganta.También pertenecen a familias de virus distintas: el SARS-CoV-2 a la familia Coronaviridae, mientras que la gripe es miembro de la familia Orthomyxoviridae.

Hasta la fecha, varios estudios clínicos han informado sobre la coinfección del SARS-CoV-2 con otros virus, incluido el de la inmunodeficiencia humana (VIH), los virus de la hepatitis B y C y los virus de la gripe. Estos últimos casos, en particular, eran común al principio de la pandemia, antes de la aplicación de máscaras y distanciamiento social. Un metanálisis de estudios publicados de los primeros 4 meses de la pandemia mostró coinfección viral con SARS y gripe en el 3 % de los pacientes hospitalizados con covid.

Ahora, un equipo de la Universidad de Nueva York, liderados por BenjaminTenoever, investigó la interacción entre SARS-CoV-2 y el virus de la gripe tanto en células como en modelos animales, en este caso en ratones. A los animales se les administraron los 2 virus simultáneamente y se examinaron los días 1, 3, 5, 7 y 14 después de la infección. Al mismo tiempo, otros dos grupos de ratones fueron inoculados con los virus de forma diferente: uno se contagió primero con el virus SARS-CoV-2 y tres días después el de la gripe y el otro grupo en el orden inverso. Ambos grupos fueron controlados 1, 3 y 5 días después de la segunda infección. Los resultados de las pruebas mostraron que tanto en la infección simultánea como aquella en la que el SARS-CoV-2 iba primero, no producía cambios. Sin embargo el equipo de Tenoever sí descubrió que el virus de la gripe interfiere con la capacidad de replicación del SARS-CoV-2 en el pulmón, incluso más de 1 semana después de que el virus de la gripe ya no esté en el organismo.

Factores diversos

Los datos sugieren que habría ciertos factores (intrínsecos o inducidos por el virus de la gripe) que pueden limitar el crecimiento del SARS-CoV-2, pero todavía no está claro si este efecto juega un papel en la gravedad de la enfermedad.

«La investigación es importante porque la población humana ahora tiene 2 virus respiratorios de ARN circulantes con alto potencial pandémico: SARS-CoV-2 e influenza –señalan los autores en el estudio publicado en «Journal of Virology»–. Dado que ambos virus infectan las vías respiratorias y pueden provocar una morbilidad y mortalidad significativas, es imperativo que también comprendamos las consecuencias de la coinfección. Aún así, los resultados sugieren que la coinfección con el SARS-CoV-2 y el virus de la influenza A no representa una amenaza inminente para la humanidad. Este estudio podría usarse como un ejemplo de cómo una respuesta inmune a algo no relacionado puede brindar protección contra el SARS-CoV-2».

Los nuevos estudios se encaminan a profundizar, como adelanta ahora el equipo de BenjaminTenoever, en los análisis en humanos que reflejen la variedad de edad, género, y contemple también diferentes enfermedades que influyen de un modo negativo en el SARS-CoV-2. Para nuestro bien.