¿Realmente han muerto más de 1.530 personas en menos de dos meses a causa de la temperatura?

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, más conocido como “MoMo”, es un organismo gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III que se encarga de monitorizar los fallecimientos que se producen a diario en nuestro país... para identificar cualquier posible anomalía tomando como referencia las cifras históricas de la mortalidad en la misma época del año.

Una niña juega en una de las fuentes de Córdoba para aliviar las altas temperaturas | Fuente: EFE/Salas FOTO: Salas EFE

Cuando existe una desviación significativa respecto a las cifras de otros años, MoMo se lo notifica al Ministerio de Sanidad para su investigación y para la puesta en marcha de las medidas necesarias para lidiar con esta situación. La últimas anomalías de las que ha alertado el sistema MoMo están relacionadas -como no- con las altísimas temperaturas con las que estamos lidiando durante estos meses de verano.

Para ponerlo en perspectiva, este organismo atribuye 830 fallecimientos a las altas temperaturas durante el mes de junio y -nada más y nada menos que- 706 en lo que va del mes de julio. Eso significaría que, durante las últimas semanas habrían muerto en nuestro país más de 1536 personas debido al calor.

Pero, ¿Realmente han muerto tantas personas?

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria fue desarrollado en el año 2004, en el marco del Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas coordinado por el Ministerio de Sanidad. Su objetivo siempre fue reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura. Pero ahora, 18 años después, el sistema está en entredicho... sobre todo entre aquellos que no entienden como funciona.

En realidad, el sistema MoMo calcula e infiere valores relativos a todas las causas atribuibles a temperatura, no son números exactos de defunciones. Es decir, las cifras que se ven en el Panel MoMo no son personas fallecidas (no es un registro de defunciones), sino que es el resultado de un cálculo estadístico en forma de estimación. En definitiva, que no es correcto decir que esta ola de calor ha causado X fallecimientos... porque no son las cifras reales de fallecimientos a causa del calor. Además, las elevadas temperaturas no suelen matar de forma directa (como con golpes de calor, por ejemplo) sino que se producen porque han agravado enfermedades preexistentes.

El sistema MoMo #ISCIII hace estimaciones estadísticas de excesos de mortalidad para un día determinado comparando series históricas. Calcula e infiere valores relativos a todas las causas y atribuibles a temperatura, no números exactos de defunciones ➡️ https://t.co/Pha8nd2J7y pic.twitter.com/hN4dXRXKPs — Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) (@SaludISCIII) July 17, 2022

El Instituto de Salud Carlos III aclaró también en un comunicado que el sistema de monitorización del MoMo cambió el pasado mes de abril, siendo ahora un enfoque predictivo: ofrece “predicciones del riesgo de mortalidad atribuible a exceso o defecto de temperatura para el día en curso y para los siguientes cinco días”. En este sentido, subrayan que la medición se debe interpretar de manera “correcta”... dejando claro que se tratan de estimaciones y que no se han producido tantas muertes como consecuencia del calor.