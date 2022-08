Agudeza visual: ¿Eres capaz de encontrar las tres manzanas entre los tomates?

Internet es una gran fuente de entretenimiento, además de videos musicales, de humor, belleza, cocina... también hay contenido que literalmente pone nuestra mente a trabajar a través de complicados acertijos o retos visuales. Como el publicado por Gergely Dudas, el caricaturista húngaro más conocido como Dudolf, que, a través de su página web, ha lanzado varios retos a los usuarios con la publicación de varias imágenes. Sus retos a lo “¿Dónde está Wally?” le convierten en el rey de los acertijos visuales.

En sus orígenes, los acertijos visuales fueron creados para ser utilizados en el campo de la psicología, como parte de los test conductuales. Pero con el tiempo, quedó muy clara su utilidad a la hora de divertir a las personas que tenían un poco de tiempo libre, y también para generar la desesperación en todos aquellos incautos que han caído en sus redes. Este tipo de adivinanzas, muy populares en las redes sociales en la actualidad, requieren de una amplia gama de habilidades lógicas y visuales.

En esta ocasión, el autor Gergely Dudas comparte con los usuarios un reto que puede hacernos pasar varios minutos volviéndonos locos en busca de la solución.

Reto manzanas FOTO: La Razón (Custom Credit)

En la imagen podemos observar una gran cantidad de tomates y, escondidos entre ellas, se encuentran tres manzanas. Y, aunque parezca fácil de descifrar, nada mas lejos de la realidad, ya que tendrá que mirar con mucho cuidado si quiere detectar las tres frutas ocultas puesto que toda la imagen está cubierta de tomates, cuyo color y forma se asemeja al de las manzanas, lo que nos dificultará aún más la labor.

Solución

Solución reto manzanas FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si por el contrario, no ha sido capaz de encontrar las manzanas entre tanto tomate, no se preocupe, ya que la dificultad del reto es elevada. Para aquellos que no sean capaces de encontrar la solución a este reto y quieran saber la ubicación de las frutas, aquí le dejamos la localización de las escurridizas manzanas.

