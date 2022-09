19 feminicidios fuera de la pareja en el primer semestre del año

Un total de 19 mujeres han sido asesinadas, por el mero hecho de serlo, fuera del ámbito de la pareja o expareja, en los primeros seis meses del año, según los datos del Ministerio de Igualdad, que destaca que en todos estos feminicidios el asesino era conocido de la víctima, en más de la mitad de los casos eran familiares. Son los datos provisionales que presentaron ayer la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que muestran que de los 19 feminicidios desde enero a junio, once han sido familiares (58 %); dos, sexuales (10 %); y seis, sociales (32 %).

Fue a finales del pasado año cuando el departamento que dirige Irene Montero presentó, por primera vez, la clasificación de feminicidios propuesta por la Delegación del Gobierno y advirtió entonces de que al tratarse del comienzo de una nueva forma de recogida de datos, era necesario un periodo previo de pruebas ante la dificultad de obtenerlos, depurarlos y coordinar a los agentes implicados.

Además, la recopilación de los datos en estos casos presenta diferencias sustanciales a los que se producen dentro del ámbito de la pareja o expareja, ya que, por ejemplo cuando el agresor no ha tenido o no tiene relación sentimental con la víctima, el tiempo necesario para la recogida de información y la confirmación puede ser muy superior.

Rosell ha pedido expresamente que no se sumen estos datos de feminicidios con los ocurridos en el ámbito de la pareja o expareja y se comparen con otros años para no causar «alarmas injustificadas», ya que en este tipo de asesinatos, al ser la primera vez que se contabilizan, no hay serie histórica.

La secretaria de Estado de Igualdad, ha querido destacar el «dato escalofriante» de que el 100% de los agresores era conocido por las víctimas y que, además, el 59% eran familiares, es decir, son asesinatos «que no se dan de forma aleatoria» y muestran la realidad de que los llevan a cabo «los entornos más conocidos».

Los datos provisionales presentados por Igualdad muestran que de los 11 feminicidios familiares, en 9 de ellos el agresor era descendiente de la víctima –en seis de los casos eran hijos y en tres, nietos–, que en el 45,5 % convivía con la mujer.

Paralizar la Ley Trans

También ayer, el partido Feministas al Congreso ha presentado un escrito en la Cámara baja en el que instan a la paralización del trámite parlamentario de la conocida como Ley Trans, así como su posterior archivo. La formación acusa a Igualdad de enviar a las Cortes un texto «fraudulento» que no es el mismo que aprobó el Consejo de Ministros.

A través de un comunicado, la formación denuncia que la ley está «viciada de nulidad de pleno derecho» porque el Ministerio de Igualdad actuó «con falta de sometimiento a la ley» y «falta competencia» usurpando las funciones del Consejo de Ministros, al presentar como Anteproyecto de Ley, un texto distinto del aprobado por el Ejecutivo. Denuncian que, por un lado, esta norma «viola los derechos de las mujeres, menores, homosexuales y personas con incongruencia de género y sus familias».