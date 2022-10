Bomberos forestales quemados

Bomberos forestales de todas las comunidades autónomas se manifestaron ayer en las calles de Madrid para pedir al Gobierno la creación de un nuevo estatuto para el sector que defienda sus derechos laborales y mejore la gestión de los incendios forestales y su prevención.

La protesta arrancó a las 11 horas en Puente de Vallecas, desde donde numerosos bomberos vestidos con su uniforme laboral y portando banderas de Andalucía, Canarias, Aragón o Castilla-La Mancha, entre otras, han recorrido las calles hasta el Congreso de los Diputados al grito de «bomberos forestales, derechos laborales».

En varias pancartas se podían leer algunos lemas como «Justicia para los bomberos forestales» o «Dispositivos al 100% durante todo el año», y en otras se reivindicaban como «servicio público esencial».

En declaraciones a los medios, la especialista en brigada helitransportada Cristina Pérez ha destacado la «necesidad» del sector de contar con un Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas Forestales, que homologue a nivel estatal la actividad de las plantillas profesionales y sus derechos laborales.

«Exigimos al Gobierno la creación de este estatuto, la precariedad la sufrimos todos los que trabajamos aquí, desde las brigadas que trabajan en Ourense hasta las que lo hacen desde Canarias, el problema se da en todo el territorio español», ha detallado.

Pérez ha explicado que cada año los incendios son peores y que se está perdiendo la estacionalidad, lo que significa que también hay incendios en invierno. Por eso, urge a que se planifiquen las actuaciones todo el año y que haya una gestión ordenada de los montes.

Entre sus peticiones se encuentran la aplicación de la categoría profesional 5932 y de los coeficientes reductores de jubilación, el reconocimiento de las enfermedades laborales derivadas de la peligrosidad, penosidad y toxicidad propias del puesto de trabajo y una formación homogénea y continua, así como la reducción del abuso en la temporalidad de los contratos.

A la manifestación también se ha sumado el personal laboral de incendios forestales de Madrid, que ha reivindicado su reconocimiento propio como bomberos forestales. «Nos hacen contratos que no se corresponden al trabajo que realizamos», lamentó Sergio García, uno de sus efectivos.

En Castilla y León, la plataforma Revuelta de la España Vaciada se concentró en multitud de plazas de los pueblos para dar «un toque de atención» a las administraciones nacional, autonómica y locales para que amplíen a todo el año la campaña de prevención de incendios forestales, dentro de un nuevo modelo que gestione «mejor» las masas forestales de la comunidad como forma de evitar los fuegos que este año han calcinado más de 250.000 hectáreas en España, casi 100.000 de ellas en Castilla y León.

Una de las principales concentraciones se llevó a cabo en la localidad leonesa de Filiel, donde se puso de relieve la afección de las prácticas de tiro del campo de tiro de El Teleno, perteneciente al Ministerio de Defensa, que genera una tipología «muy específica». Así, el portavoz de la Revuelta de la España Vaciada en León, Sergio Díez, resaltó que es ahora cuando «empieza la campaña de prevención de los incendios que se pueden producir el año que viene», lo que hace de éste el momento idóneo para «dar un toque de atención a las administraciones para que comiencen con las labores».

En una localidad de poco más de un centenar de habitantes pero que «refleja muy bien las reivindicaciones de la España Vaciada», porque «ser pocos no resta en derechos», Díez denunció la «falta de empatía» de la ministra de Defensa, a la que acusó de «pasar del tema», al tiempo que lamentó «la falta de intención» para poner fin a un campo de tiro que «limita la actividad en la zona pero no genera ningún tipo de impacto ni social ni económico», sino que hace que los vecinos de la zona «vean pasar tanques y los proyectiles por sus pueblos y no puedan aprovechar el monte para hacer actividades productivas».