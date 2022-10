Estos son los requisitos que deben cumplir los cristales tintados para evitar una multa

Todos los vehículos salen de fábrica con los cristales tintados. Pero lo normal es que este tinte se limite únicamente a un ligero tono verdoso, que protege al conductor y al resto de los pasajeros de la radiación solar. Sin embargo, algunos usuarios prefieren ir más lejos... y aumentar ese tono oscuro colocando una lámina adicional al cristal, que permita crear un ambiente más íntimo y acogedor en el interior del habitáculo.

Un trabajador de un concesionario mostrando un coche con las lunas tintadas | Fuente: EFE/Mariscal FOTO: Sebastián Mariscal EFE

Los concesionarios suelen ofrecer la opción de incluir lunas tintadas de un color más oscuro en el momento de comprar el coche. En este caso, sería el fabricante quien se encargaría de que el cristal cumpliese con las homologaciones pertinentes. Lo malo es que esta opción ya no será posible una vez que el vehículo haya abandonado el concesionario. Y en este caso, lo que se suele hacer es optar por instalar láminas plásticas adhesivas… y no lunas tintadas de serie.

Ahora bien, hacer esta modificación tiene que hacerse de acuerdo con el procedimiento establecido… y el cambio debe estar sujeto -además- a los límites marcados por el Reglamento General de Circulación. Y no es un asunto baladí, porque en caso de no obedecer a la normativa y circular con unas lunas tintadas que no cumplen con los estándares de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), podríamos enfrentarnos a una sanción económica.

Qué debemos saber antes de instalar láminas adhesivas

La primera precaución que debemos tener en cuenta a la hora de instalar estas láminas adhesivas es que, de acuerdo con lo establecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), está prohibido utilizarlas en cualquier superficie acristalada comprendida en el arco de 180º de visión delantera del conductor. O dicho de otra forma, que no se puede instalar una de estas láminas ni en el parabrisas... ni en las ventanas de ambos lados (la del conductor y la del copiloto).

Hay algunas condiciones que las lunas tintadas deben cumplir para superar la inspección técnica | Fuente: Jesús Hellín / Europa Press FOTO: Jesús Hellín Europa Press

Dicho esto, también hay que señalar que debido a los últimos cambios incluidos en la legislación, instalar láminas adhesivas ya no se considera una reforma estructural de importancia relevante en el coche. Por lo que tampoco será necesario que la modificación sea incluida en la ficha técnica. Lo cual nos exime de una inspección post instalación extraordinaria. Ahora bien, antes o después, llegará el momento de pasar la ITV... y entonces se nos exigirá: