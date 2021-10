Cinco series y películas que te inspirarán para tus disfraz de Halloween

Si eres de los que celebran esta fecha por todo lo alto, y no concibes pasarla sin acudir a una fiesta y disfrazarte tenemos la solución perfecta para ti. Porque si nos fijamos en Estados Unidos, donde nos llevan varias décadas de ventaja en todo lo que a Halloween se refiere, no hace falta recurrir a un disfraz terrorífico para ir perfecta. Y es que lo de vampiresa, novia cadaver y momia está más que visto. Por ello hemos querido acudir a las series más de moda del momento para buscar entre sus protagonistas la inspiración que necesitamos. Olvídate de “El cuento de la criada” o de “La casa de papel”. Las plataformas de streaming están plagadas de nuevas propuestas que acaban de ver la luz y que ya se han convertido en las favoritas del público. Y es precisamente en ellas en las que vamos a fijarnos. ¡Empezamos!

El juego del calamar

Puede que no la hayas visto, pero seguro que si vives en este mundo has oído hablar de ella. Aunque hay una gran oposición entre los que la veneran y aquellos que creen que contiene demasiada violencia, lo cierto es que esta ficción surcoreana no deja a nadie indiferente. Su estética no puede ser más sencilla de emular: o bien apuestas por un sencillo chandal verde con laterales en blanco y sudadera con cremallera, al que solo tenemos que añadirle unos números en blanco, o te haces con un mono rojo de manga larga (también vale chandal) y máscara de rejilla, a la que puedes pintar un triángulo o círculo en color blanco. Sencillo y además te permite rehusar uno de los tantos chandal que seguro tienes en el armario.

Jaguar

Este otro bombazo de Netflix, en este caso de origen español, se remonta a los años 60, donde ambienta un elenco de espías caza nazis. La estética no puede ser más fácil de recrear, y es muy posible que no necesites comprar ninguna prenda. Camisa lisa más bien oversize, pantalones cigarette, zapatos tipo mocasín planos y gabardina. Péinate con una coleta tirante y hazte con una pistola de juguete. ¡Listo!

Viuda negra

Esta película de la saga Marvel nos ha regalado a la última heroína femenina en la que inspirarnos. Encarnada por Scarlett Johansson, su disfraz de súper héroe consiste sencillamente en un mono ajustado (a ser posible de polipiel) en blanco o en negro. Y aunque hay trajes de ella en tiendas como Aliexpress, lo cierto es que si tienes el mono solo necesitas unas cuerdas en las piernas para emular pistoleras, pistola de mentira y si quieres completar el conjunto una peluca roja.

Fuera de onda

Sabemos que no es un nuevo estreno, pero su furor últimamente es tal que nos ha parecido la mejor idea para las amantes de los años 90. Un conjunto de chaqueta y falda de tablas (las tiendas están llenos de ellos), medias por encima de la rodilla en blanco y zapatos de tacón cuadrado. ¿Otra opción? Vestido rojo y boa de plumas blancas.

Cruella

Otro de los grandes estrenos del año. Conviértete en Emma Stone on un sencillo vestido blanco, abrigo de pelo, guantes rojos, zapatos de tacón y peluca corta en blanco y negro. No puede ser más fácil.